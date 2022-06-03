Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada

– Konya’da traktörlerden ağırlık demiri çalan hırsızlar polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde hırsızlık şüphelisi şahıs ağırlıkları söküp aracına yükleyerek götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Konya’nın Selçuklu ve Karatay ilçelerinde farklı adreslerde traktör ağırlık parçalarını çalan şüpheliler ile ilgili Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İş yeri güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerde gece saatlerinde sahte plakalı kırmızı renkli bir otomobille iş yerlerinin önüne gelen hırsızlık şüphelilerinin çevreyi kontrol ettikten sonra saniyeler içinde traktörden ağırlıkları söküp araca yüklediğini belirledi. Polis ekipleri aracın gidebileceği tüm güzergahlardaki kamera görüntülerini izleyerek şahısları tespit etti. Yapılan operasyonla şüphelilerden A.K. ikametinde yakalanırken, Antalya’dan Konya’ya seyir halinde olduğu belirlenen M.A. aracıyla birlikte polis kontrol noktasında durdurularak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda birçok suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheliler, madde bağımlısı olduklarını, uyuşturucu madde temin etmek için çaldıkları ağırlıkları hurdacılık yapan iki şahsa sattıklarını itiraf etti. Ele geçirilen demir ağırlıklar sahiplerine teslim edilirken, suç eşyasını satın almaktan iki şahsa da işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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