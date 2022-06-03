Öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm sergisi açıldı

Konya’da öğrencilerin geri dönüşümlü malzemeler kullanarak yaptığı ürünler sergide görücüye çıktı. Sergiledikleri ürünlerle oylama sonucu dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.

Konya’da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerin geri dönüşümlü malzemelerden yaptığı ürünlerin görücüye çıktığı Geri Dönüşüm Sergisi açıldı. Bir alışveriş merkezinde açılan sergide Konya Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Konya Selçuklu Mimarisinin Atıkla Buluşma” çalışması da yer aldı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu ürünler alışveriş merkezini gezen vatandaşlar tarafından oylamaya sunulacak ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek. Sergi açılışına Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Aydın Erdoğan ve Hülya Şevik sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün artık Türkiye Çevre Haftası olarak 17 Haziran tarihleri arasında kutlandığını hatırlatarak, “Kutlamalar çerçevesinde biz her günü dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Bu yılki temamız da sıfır atık. Sıfır atık çerçevesinde KOP Okuyor Projesi ile her okulda çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitimler sonrasında çocuklarımızın yapmış olduğu geri dönüşümlü ürünleri burada sergiliyoruz. Bu sergi sonrasında alışveriş merkezini gezen Konyalılar oylama yapacak. Birinci, ikinci ve üçüncülere ödül vereceğiz. Bu çalışma çerçevesinde ayrıca Olgunlaşma Enstitüsü’nün de ürünleri sergilendi. Buradaki ürünler de yine geri dönüşüm çerçevesinde yapılmış ürünler. 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle ayrıca Pazar günü çevre yürüyüşümüz olacak. ‘81 ilde 81 milyon adım’ sloganıyla yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Tüm Konyalıları bu yürüyüşe de davet ediyorum” diye konuştu.

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