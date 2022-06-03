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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgehanelerde yaz etkinlikleri için kayıtlar başlıyor

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehaneler'de "Bu yaz çok bilge geçecek!'' sloganıyla yaz dönemi kayıtları başlıyor.

Bilgehanelerde yaz etkinlikleri için kayıtlar başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehaneler’de “Bu yaz çok bilge geçecek!’’ sloganıyla yaz dönemi kayıtları başlıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler’de 2022 yaz dönemi kayıtları 412 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı çocukların ve gençlerin hem akademik yönden hem de milli ve manevi yönden en güzel şekilde yetişmeleri için gayret gösterdiklerini belirterek bu manada hizmet veren Bilgehanelerin de önemli görevler üstlendiğini söyledi. Bilgehanelerde öğrencilerin dolu dolu bir yaz dönemi geçirmeleri yönünde planlama yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Çocuklarımızın hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri keyifli bir yaz tatili olması için Bilgehanelerdeki yaz etkinlerimizin çok faydalı olacağına inanıyorum. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıftaki tüm öğrencilerimizin bu güzel fırsatı değerlendirmesi için 412 Haziran tarihleri arasındaki kayıtlara başvurmaya davet ediyorum” dedi.

"Bu yaz çok bilge geçecek"
İlçelerle birlikte 19 şubeye ulaşan Bilgehaneler, sene içinde milli ve manevi değerler temasıyla ders destek programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, atölye ve etkinliklerle öğrencilere hizmet verirken, yaz dönemine de Kur’anı Kerim, sportif faaliyetler ve kamp, enstrüman, çömlek, görsel sanatlar, binicilik, “Deney’im Olsun”, “Matölye” (matematik atölyesi) ve çok daha fazlasıyla giriş yapmaya hazırlanıyor.

Kayıtlar dijital ortamda yapılabilecek
26 Haziran19 Ağustos tarihlerini kapsayacak olan yaz etkinlikleri kayıtları, 4 Haziran Cumartesi günü bilgehane.konya.bel.tr adresinden online kayıt şeklinde alınmaya başlayacak. Veliler, kayıt için verilen dijital platformdan evlerine en yakın Bilgehaneyi seçebilecek ve öğrencilerin kayıtlarını kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Böylelikle Bilgehanelere giderek kayıt oluşturulmasına gerek kalmadan kayıt işlemleri kolaylıkla yapılabilecek.

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