Tarla paylaşımı yüzünden babasını öldürdü

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Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)KONYA´nın Ereğli ilçesinde Murat S. (39), tarla paylaşımı nedeniyle tartıştığı babası Memduh S.'yi (59) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 05.30 sıralarında, Ereğli'ye bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarla paylaşımı nedeniyle Memduh S. ve oğlu Murat S., tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Murat S., babasına av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Memduh S., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Memduh S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, Murat S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2022-06-03 17:08:15



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