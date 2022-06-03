'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

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17 TUTUKLAMA

Konya merkezli 38 ilde, kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 120 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 34 kişiden 14´ü adli kontrolle, 3´ü savcılık sonrası serbest bırakılırken, 17 kişi ise tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2022-06-03 23:47:39



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