Hasan Kılca: “Kudüs’ü savunmak insanlığı savunmaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Kılca: “Kudüs’ü savunmak insanlığı savunmaktır”

İHA

Hasan Kılca: “Kudüs’ü savunmak insanlığı savunmaktır”

Kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmayı sürdüren Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, “Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Kudüs” konferansı düzenledi.
Gerçekleştirilen birçok etkinlikle ilçenin sosyal ve kültürel hayata önemli katkı sunan Karatay Belediyesi “Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Kudüs” konferansı düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti Melbourne (Avusturalya) Başkonsolonsluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, Karataylılar tarafından büyük ilgi gördü. Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Kudüs’ü savunmak insanlığı savunmaktır”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konferans öncesinde yaptığı konuşmada kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle ilçedeki vatandaşların hayatlarına dokunduklarını söyledi. Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ün tarihte her zaman çok özel bir konumda olduğunu ifade eden Başkan Hasan Kılca, “Kudüs hepimize aziz bir emanettir ve İslam dünyasının tamamının ortak davasıdır. Kudüs’ü savunmak insanlığı savunmak, Kudüs’e sahip çıkmak hakka, hukuka, barışa, adalete, medeniyete sahip çıkmaktır. Kudüs’ün önemini sadece Filistin değil, bütün İslam dünyası anlamalıdır. Müslüman ülkelerin samimi çaba ve dualarıyla Kudüs’ün yarınlarının bugünden çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Bu bilinci tekrar hatırlamak ve hepimize düşenlerin farkına varmak adına bu konferansın önemli olduğunu düşünüyorum. Nuh hocamız da bu konuda kendisini çok iyi yetiştirmiştir. Başarılı çalışmalara imza atmış bir akademisyen olan hocamızı ve başarılı çalışmalarını takip ediyoruz. Bu konferans vesilesiyle yapılacak bilgilendirmelerin tüm misafirlerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diler, buraya gelen tüm katılımcılarımıza ve hocamıza özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

“Kudüs Türkİslam dünyası açısında önemli bir yere sahiptir”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın konuşmasının ardından konferansa geçildi. Sunumunda Kudüs’ün genel yapısına, geçmişten günümüze bölgede yaşanan siyasi ve sosyal olaylara değinen Prof. Dr. Nuh Arslantaş, “Kudüs, insanlığın başkentidir. 3 dinin merkezi Kudüs’te sükûnet varsa dünyada sükûnet vardır. Kudüs karışıksa dünya da karışıktır. Bu şehrin böyle bir özelliği var. Bu yönüyle diğer dinlerin de inanç kimliğini oluşturması sebebiyle Kudüs’ü dünya şehirleri arasında çok farklı bir yere koyuyoruz. Kudüs, özü itibariyle bir Arap kentidir. Yahudilerin iddia ettiği gibi bir Yahudi kenti değildir. Yahudi şehri iddiası tarihi bir temele dayanmamaktadır. Akademik camiada ve siyasi camiada etkin oldukları için bugün dünya kamuoyunda maalesef sanki Kudüs kendileri için kutsalmış gibi bir algı oluşturmaktadırlar. Oysaki Yahudiler için başta değil sonradan kutsallaşmış bir şehirdir. Kudüs aynı zamanda peygamber hatıralarıyla dolu, peygamber kokulu bir şehirdir. Kudüs’ün her sokağında peygamberlerin hatıralarına, İslam mirasına dair pek çok örnek bulunmaktadır. Yine İslamiyet’te 3 mescit kutsaldır. Mekke, Medine ve Kudüs. Kabe’den sonra inşa edilen ikinci mescit, ilk kıbledir Kudüs. Bu yönüyle de dünyanın barışı Kudüs’ten geçer. Özellikle vurgulamak istediğim diğer bir konu ise Kudüs bir Türk şehridir. Osmanlı ve Sultan Abdülhamit Han Kudüs’e büyük önem vermiştir ve bugün hala ayakta olan yapılarda bunlar net bir şekilde görülmektedir. Kudüs, Osmanlı’nın önemli padişahlarından Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan Abdülhamit Han’a onur bahşetmiştir. Yüzyıllar boyunca Türkler Kudüs’te çok ciddi izler bırakmıştır ve tarih boyunca Kudüs’ün Şiileşmesini önlemiştir. Bu nedenle Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ün ve Mescidi Aksa’nın bizim için önemini ve değerini bilerek korumak da yine bizlere düşmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Komşusu çırak olarak verdi, 55 yıldır kurmalı saat tamir ediyor
YEREL HABERLER Komşusu çırak olarak verdi, 55 yıldır kurmalı saat ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Konya çağımızın yeni iletişim modelini çok iyi kullanıyor” Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “Hazreti Mevlana’nın gençlere anlatılması adına çok önemli bir başlangıç”
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Konya çağımızın yeni ...
Konya’da Dünya Bisiklet Günü dolu dolu geçti
YEREL HABERLER Konya’da Dünya Bisiklet Günü dolu dolu geçti
Kırmızı ışık ihlaliyle gelen kaza kamerada
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlaliyle gelen kaza kamerada
Pandemi dönemindeki bitkilere artan ilgi azaldı
YEREL HABERLER Pandemi dönemindeki bitkilere artan ilgi azaldı
38 ilde 'Miras' operasyonu: 17 tutuklama
YEREL HABERLER 38 ilde 'Miras' operasyonu: 17 tutuklama
'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER 'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede (2)
Galata Kulesi Meydanı'nda kendini yakan genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Galata Kulesi Meydanı'nda kendini yakan genç toprağa ...
Tarla tartışmasında oğlunun tüfekle vurduğu baba hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tarla tartışmasında oğlunun tüfekle vurduğu baba ...
Tarla paylaşımı yüzünden babasını öldürdü
YEREL HABERLER Tarla paylaşımı yüzünden babasını öldürdü
Selçuklu’da cuma buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da cuma buluşmaları devam ediyor
Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişi ...
'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER 'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede
Karatay’da Cuma Buluşmaları geleneği sürüyor
YEREL HABERLER Karatay’da Cuma Buluşmaları geleneği sürüyor
Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa ...
Konyalı tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Konyalı tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu
Konya’da uyuşturucu operasyonları: 11 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonları: 11 tutuklama
Bilgehanelerde yaz etkinlikleri için kayıtlar başlıyor
YEREL HABERLER Bilgehanelerde yaz etkinlikleri için kayıtlar ...
Öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm sergisi açıldı
YEREL HABERLER Öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm sergisi açıldı
Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada
YEREL HABERLER Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar ...
Karatay’da “Okuyarak Büyüyen Çocuklar” konferansı
YEREL HABERLER Karatay’da “Okuyarak Büyüyen Çocuklar” konferansı
Okulda Heimlich Manevrası hayat kurtardı
YEREL HABERLER Okulda Heimlich Manevrası hayat kurtardı
Başkan Altay: “Her yaştan hemşehrimizin güvenle bisiklet kullanması için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Her yaştan hemşehrimizin güvenle ...
Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.