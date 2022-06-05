Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derebucak’ın; Gencek, Göynem, Pınarbaşı ve Çamlık mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derebucak ilçesine bağlı mahallerde vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, AK Parti Derebucak İlçe Başkanı Adem Sütçü, MHP Derebucak İlçe Başkanı Ali Almaz ile birlikte ilçeye bağlı; Gencek, Göynem, Pınarbaşı ve Çamlık mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişareler gerçekleştiren Başkan Altay, Gembos Ovası’nda bir çilek tarlasında vatandaşlarla birlikte çilek hasadı da gerçekleştirdi.



"Tarımsal desteklerimiz sürecek"

İlçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelirken yatırımları da yerinde incelediklerini belirten Başkan Altay, “Kırsaldaki en önemli önceliğimiz vatandaşlarımızın gelirini artırmak, onun için tarımsal destekler konusunda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Derebucak’ta da özellikle fasülye ve çilek konusunda verdiğimiz destekten sonra burada bir pazar oluştu. Bir çilek bahçesinde de hasada eşlik ettik. Vatandaşlarımızın kazancının artırılmasıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal destekler vermeye devam edeceğiz. Gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah mahallelerimizin altyapılarını tamamlıyoruz. Sosyal hayata dair de önemli projeler gerçekleştiriyoruz ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırma önceliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay ayrıca yakın zamanda turizme kazandırılması planlanan Derebucak Barajı’nda da incelemelerde bulundu.

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