Büyükşen çifti cinayetinde 2'şer kez 'ağırlaşmış müebbet hapis' cezası istenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşen çifti cinayetinde 2'şer kez 'ağırlaşmış müebbet hapis' cezası istenildi

DHA

Büyükşen çifti cinayetinde 2'şer kez 'ağırlaşmış müebbet hapis' cezası istenildi


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'nın Karatay ilçesinde, 4 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafında kabul edildi. İddianamede tutuklu sanıklar Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş hakkında azmettiren olarak 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik hakkında da yine 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile onlara yardım eden ve tutuksuz yargılanan Zekeriya Okşen için de aynı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenildi.
Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Büyükşen çiftine ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, NeclaMetin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş, Zekariye Okşen ve Mustafa Okşen tutuklandı. Tutuklulardan Mustafa Okşen, 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen, tutukluluk süresine itiraz sonucu nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 4 Şubat'ta tahliye edildi. Soruşturma kapsamında olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in, o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, kiralık katil olduğu iddiasıyla tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Yine soruşturma kapmasında gözaltına alınan ve Çumra'da bir tesiste güvenlik görevlisi olarak çalışan Ertuğrul Çelik (47), sevk edildiği mahkemece 22 Nisan 2022 tarihinde tutuklandı.
İDDİANAME  KABUL EDİLDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş, azmettiren olarak  'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik hakkında da yine 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile onlara yardım eden ve tutuksuz yargılanan Zekeriya Okşen'e de aynı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenildi. 4 kişi hakkında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da ayrıca 3'er yıla kadar yargılanmaları talep edildi.  Ertuğrul Çelik hakkında ayrıca, Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
SUÇLAMALARI KABUT ETMEDİLER 
Hazırlanan 128 sayfalık iddianamede şüpheli 4 kişinin de suçlarını kabul etmediği görüldü.
İddianamede Esra Taş'ın, evli olan Hüseyin K. ile yaşadığı ilişkinin sona ermesinden sorumlu tuttuğu Hüseyin K.'nin anne ve babasını öldürtmeye karar verip, Abdullah Başdemir'i azmettirdiği belirtildi.  
MANGAL YAPMIŞLAR
Zekeriya Okşen'in de Hüseyin K.'nın ailesinin adresini Esra Taş'a tarif ettiği ve Esra Taş'ın da Abdullah Başdemir ile paylaştığı, aynı günün sabahında çevrelerindeki kişilere öldürme olayıyla alakaları olmadığı kanaati uyandırmak, yine olay saatinde olay yerinden başka bir yerde bulunduklarına yönelik şahitlik etmelerini sağlamak amacıyla Apa Mahallesinde bulunan Selçuk Üniversitesine ait Sosyal Tesiste 'mangal' organizasyonu yaptıklarının anlaşıldığı belirtildi. 
İddianamede Abdullah Başdemir'in uzun yıllardır tanıdığı ve aynı zamanda sözde mangal organizasyonunun yapıldığı sosyal tesiste güvenlik görevlisi olarak çalışan Ertuğrul Çelik'i Hüseyin K.'nın anne ve babasını öldürmek için azmettirdiğine yer verildi. Çelik'in olay günü Abdullah Başdemir'den aldığı adres tarifi üzerine İsmil Mahallesine gittiği, giderken de güvenlik kameralarına yakalanmamak için mahallenin girişi olan çok sayıda ara yoldan birini kullandığı, cep telefonunu yanına almadığı ve adresi karıştırıp Büyükşen çiftinin evine girip, çifti öldürdüğü anlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-06-07 19:23:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asılsız paylaşım yapan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Asılsız paylaşım yapan kişi tutuklandı
Konya Büyükşehir’e Uluslararası Gastronomi Kitabı ödülü
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’e Uluslararası Gastronomi Kitabı ...
Derebucuk'ta ekili araziler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Derebucuk'ta ekili araziler sular altında kaldı
Başkan Kavuş üniversiteli gençlerle çevre temizliği yaptı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş üniversiteli gençlerle çevre temizliği ...
Beyşehir'de ayçiçeği ve nohut ekili alanlarda inceleme
YEREL HABERLER Beyşehir'de ayçiçeği ve nohut ekili alanlarda ...
2 gün çalıştığı iş yerinden 1 milyon 400 bin liralık hırsızlık yaptı
YEREL HABERLER 2 gün çalıştığı iş yerinden 1 milyon 400 bin liralık ...
Ereğli'de organik tarımda ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Ereğli'de organik tarımda ilk adım atıldı
10 gün çalıştığı iş yerinde içinde 2 milyonluk para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı Açamadıkları kasayı tarlaya bırakıp kaçan hırsızlık şüphelileri, özel ekip tarafından 120 iş yeri kamerası incelenerek yakalanarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER 10 gün çalıştığı iş yerinde içinde 2 milyonluk para ...
Doktora otopark tartışmasında darp suçlaması  
YEREL HABERLER Doktora otopark tartışmasında darp suçlaması  
Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Konyaspor’dan 2 Hırvat transfer
YEREL HABERLER Konyaspor’dan 2 Hırvat transfer
Konyaspor, Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme ...
KTO Karataylı geleceğin pilotları duayenlerle buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER KTO Karataylı geleceğin pilotları duayenlerle ...
Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali farkındalığı artırıyor
YEREL HABERLER Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali farkındalığı ...
Konya Büyükşehir İtfaiyesi Nijeryalı itfaiyecileri eğitiyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir İtfaiyesi Nijeryalı itfaiyecileri ...
Karatay’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Karatay’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı
Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali başladı
YEREL HABERLER Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali başladı
Beyşehir’de hacı adaylarına uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER Beyşehir’de hacı adaylarına uygulamalı eğitim
Meram’da çocuklara çevre bilinci aşılanıyor
YEREL HABERLER Meram’da çocuklara çevre bilinci aşılanıyor
Beyşehir'de yağış çiftçinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Beyşehir'de yağış çiftçinin yüzünü güldürdü
Çaldığı bisikleti satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı bisikleti satmaya çalışırken yakalandı
Uzman Dr. Selda Yılmaz: " Meningokok Hastalığına alınabilecek tek çözüm aşı"
YEREL HABERLER Uzman Dr. Selda Yılmaz: " Meningokok Hastalığına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.