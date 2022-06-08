Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde atık malzemelerin içerisinde bulunduğu pikabın kontrolden çıkarak şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında KuluKonya karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık malzemeleri toplayan Murat E. (77) idaresindeki 42 ABZ 45 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen pikabın sürücüsü Murat E., yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.