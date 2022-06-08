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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulu'da şiddetli yağışlar yaklaşık 3 bin dekar ekili alana zarar verdi

İHA

Kulu'da şiddetli yağışlar yaklaşık 3 bin dekar ekili alana zarar verdi

Konya'nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu ve şiddetli yağmur nedeniyle yaklaşık 3 bin dekarlık ekili alan zarar gördü.
Kulu ilçesinde dün gece etkisini gösteren şiddetli yağışlar ekili alanlara zarar verdi. İlçeye bağıl Kozanlı Mahallesi Pazarönü mevkisinde yaklaşık 3 bin dekarlık mısır, arpa ve pancar ekili arazide dolu ve şiddetli yağmur sonrası sel meydana geldi. Sular altında kalan arazilerdeki ekili alanlar ile sulu gübreleme yapılan makineler ve borular kullanılamaz hale geldi. Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk de, şiddetli yağışlar sonrası zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu. Cengiz Öztürk, yaklaşık 3 bin dekar arazide ekili olan mahsullerin zarar gördüğünü söyledi.
Arazi sahibi İlyas Bircan da, 100 dönümlük buğday ekili olan tarlanın sel sonrası harap olduğunu ifade ederek, "Sabah kontrole gittiğimizde 100 dönümlük ekili alanın yaklaşık 60 dönümünde ekili olan buğdayların bazı yerlerde kökünden söküldüğünü gördük. Bazı yerlerin ise çamurla kaplandığını fark ettik" dedi.
Tarlada icarına ekim yapan Mehmet Taş ise, "Bu 200 dekarlık tarlayı her yıl ekiyoruz. Sulu ekim yapıp yaklaşık 70 ton mahsul alıyorduk. Şu anda yine suluyorduk. Şiddetli yağmur sonrasında yaklaşık 50 tonluk mahsulümüz zarar görerek yok olmuş durumda. Sel sularının tarladaki kurulu olan su borularını da yerinden sökerek daha ilerilere kadar sürüklediğini gördük. Bu sezon sel nedeni ile çok mahsul kaybımız var. Ortalık sel sularının getirdiği mil nedeniyle tarla içerisine de girilmiyor. İnsan çöküp kalıyor" diye konuştu.
Yaşanan selin ardından hasar tespit çalışmalarının bölgede sürdüğü öğrenildi.

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