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Meram’da minik öğrenciler ‘büyük gönül erleri’ni canlandırdı

İHA

Konya'nın merkez Meram ilçesinde öğrenim gören 2. sınıf öğrencileri, Meram Belediyesi MEGA Projesi çerçevesinde düzenlenen 'Karakter Temsil Yarışması'nda 'Büyük Gönül Erleri'ni canlandırdı.

Meram’da minik öğrenciler ‘büyük gönül erleri’ni canlandırdı

Konya’nın merkez Meram ilçesinde öğrenim gören 2. sınıf öğrencileri, Meram Belediyesi MEGA Projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Karakter Temsil Yarışması’nda ‘Büyük Gönül Erleri’ni canlandırdı.
Meram Belediyesi, Meram Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte MEGA Projesi çerçevesinde anlamlı bir yarışmaya daha imza attı. İlçe genelinde öğrenim gören tüm 2. sınıf öğrencilerini kapsayan Karakter Temsil Yarışması’nın final gösterisi ve ödül töreni Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kültürel mirasımızı ve bu miras içinde yer alan Mevlâna, Yunus Emre, Ahmed Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Nasreddin Hoca, Dede Korkut, Evliya Çelebi, Akşemseddin, Ahi Evran ve Fuzuli gibi büyük gönül erlerini, yeni nesil başta olmak üzere daha geniş kitlelere tanıtmak, MEGA Projesinin temeli olan ahlaki değerleri benimsetmek ve öğrencilerin temsil yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Karakter Temsil Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Bu tarihi isimleri başarıyla canlandıran minikler salonu dolduran misafirlerden büyük alkış aldı. Meram Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Meram Belediyesi Şube Müdürleri de final gösterisi ve ödül töreninde öğrencileri yalnız bırakmadı.

“MEGA ile 77 bin öğrencimizin tamamına dokunuyoruz”
Meram Gelişim Akademisi MEGA çerçevesinde yine güzel bir proje ile bir araya gelindiğini ifade eden Meram Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Karakter Temsil Yarışması’nın uzun bir süreç olduğunu hatırlatarak, “MEGA çerçevesinde 77 bin öğrencimizin tamamına hitap eden farklı etkinlikler ve çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Bu etkinlikte de öncelikle okullarda öğrenci tespitleri yapıldı. Kabiliyetli öğrenciler yarışmaya yönlendirildi. Yaptıkları çalışmaları video kaydı ile bizlere gönderdiler. Her karakter için her okuldan başvurular yapıldı. Sonuçta buradaki öğrencilerimiz finale kaldı. Başvurularda şunu gördük ki; her bir öğrencimiz ayrı bir kabiliyet taşıyor. Hepsi karakterlerini profesyonelce canlandırdı. Kostümlerinden jest ve mimiklerine kadar harika gösteriler yaptılar. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğretmenlerimize onları hazırladıkları ve müdürlerimize de yönlendirmeleri için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Daha sonra geçilen ödül töreninde karakterleri başarıyla canlandıran öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Yarışma çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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