Karatay’da Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi hizmete açıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından çevreci olarak tasarlanan ve çatının üzerine yerleştirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde elektrik üretecek olan Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi’nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

2 bin 327 metrekarelik kapalı alana sahip olan ve tek kat olarak tasarlanan Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi’nin açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu projenin hayata geçmesinin kendilerinin Karatay’a ve vatandaşa duydukları muhabbetin bir gereği olduğunun altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Karatayımıza yaptığımız her hizmet, ilçemiz için attığımız her adım ve hayata geçen her proje; Karatay’ımıza olan sevgimizin, hemşehrilerimize ve şehrimize duyduğumuz muhabbetin bir gereğidir. Karatay Belediyesi olarak hizmet ve yatırım anlayışımızın önceliği de insanımız ve insanımıza değer katan çabalardır. Çabalarımız ve Karatay’ımızın ihtiyaç ile talepleri doğrultusunda 80 mahallemizin tamamına hizmet ediyoruz. Bu çerçevede bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Eylül ayında Kalenderhane ve Büyüksinan Kapalı Pazar Marketlerimizin temellerini hep birlikte düzenlediğimiz törenle atmıştık. Aralıksız bir şekilde sürdürülen çalışmalar neticesinde yapımını tamamladığımız ve hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayan Kalenderhane Kapalı Pazar Marketimizin resmi açılışını bugün yine hep birlikte yapıyoruz. Kalenderhane kapalı pazar marketimizde esnafımız rahat bir şekilde ürünlerini sergilerken, hemşehrilerimiz de konforlu bir hizmet alma imkânına kavuştular. İnşallah önümüzdeki haftalarda da artık az bir işi kalan Büyüksinan kapalı pazar marketimizi de hizmete açacağız. Bu iki projemizin de tamamlanmasıyla birlikte ilçemizde kapalı pazar market sayısı 17’ya çıkacak. İlçemiz hali hazırda 1 adet yarı açık semt pazarı ve 1 adet de açık semt pazarı bulunduğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



“GES özelliği sayesinde alışverişe konfor katacak hem de elektrik üretecek”

Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi’nde idari bölüm ve güvenlik odasının yanı sıra çay ocağı, mescit, baybayan ve engelli tuvaletleri ile elektrik ve hidrofor odalarının da bulunduğunu söyleyen Başkan Hasan Kılca, pazar marketinin üzerinin tamamen güneş enerji santrali panelleriyle donatıldığını bu sayede elektrik de üretileceğini kaydetti. Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak Tatlıcak ve Saraçoğlu mahallelerimize iki adet Güneş Enerji Santrali kurduk. Bununla yetinmedik ve yenilenebilir enerji alanında doğa dostu yeni nesil projeler üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl temellerini atarak bugün açılışını yaptığımız Kalenderhane Kapalı Pazar Marketimiz ile Büyüksinan Kapalı Pazar Marketimiz bu amaçla hayata geçen hizmetlerimizden. Kapalı pazar marketlerimizin hemşehrilerimize konforlu hizmet imkanı sunacak olmalarının yanında bu projelerimizin en önemli özelliği, çatılarının Güneş Enerji Santralleriyle donatılmış olmasıdır. Toplamda 13 milyon 500 bin liraya mal ettiğimiz Kalenderhane Kapalı Pazar Marketimiz; betonarme duvara sahip ve üzeri açılırkapanır kepenk sistemiyle komple kapatıldı. Çatısı çelik konstrüksiyon olup, marketimizin çatısı komple güneş panelleriyle donatılmıştır. Bu sayede yıllık 472 Mwh enerji üretimi olabilecek. Dolayısıyla kapalı pazar marketimiz, hem hemşehrilerimizin ve esnafımızın alışverişine yeni bir konfor katıyor hem de enerji üretiyor. Önümüzdeki haftalarda da aynı özelliklere sahip Büyüksinan Kapalı Pazar Marketimizin de açılışını yine hep birlikte yapacağız inşallah. Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimize hizmetin en güzelini sunmaya ve insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Kalenderhane Kapalı Pazar Marketimiz hayırlı mübarek olsun. Esnafımıza hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyorum” dedi.



“Karatay belediyesi, hizmetleriyle ilçeye önemli değerler katıyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, bugüne kadar birbirinden önemli hizmetleri yaparak vatandaşların huzur ve mutluluğuna katkı sunmanın Cumhur İttifakı’nın en önemli anlayışı olduğunu belirtti. Mustafa Uzbaş, “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Karatay Belediyemiz de birbirinden önemli ve ilçemize yakışır hizmetlerle şehrimize değer katıyor. Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi de bölgedeki hemşehrilerimizin alışveriş ihtiyacının konforlu bir şekilde karşılanmasına olanak sağlarken, pazar esnafımıza da önemli katkılar sunacaktır. Projenin aynı zamanda elektrik üretmesi de temiz enerji alanına da önemli bir örnektir. Bu vesileyle yatırımın hizmete girmesinde emeği olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile ekibine teşekkür ediyorum” dedi.



“Karatay Belediyesi ilçenin dört bir yanına birbirinden güzel ve önemli hizmetler yapıyor”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi projesinin AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birisi olduğunun altını çizerek, projenin hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti. Başkan Pekyatırmacı, “Konya Belediyeleri olarak yorulmadan, yılmadan durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca da görevi devraldığı günden bu yana Karatay’ın her mahallesine her sokağına yatırımlarına çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Karatay’da okullardan sağlık tesislerine, spor tesislerinden fiziki ve kültürel çalışmalara kadar çok sayıda hizmet yapılıyor. Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi de sadece Pazar esnafına ve vatandaşa hizmet vermeyecek aynı zamanda enerji üreten de bir tesis. Bu tesis hem kendi kullanacağı elektriği üretecek hem de belediyenin ekonomisine de bir katkı sunacak. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



“Halka olan saygı işte budur”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi’ni çok beğendiğini ifade ederek vatandaşların rahatlıkla alışverişini yapabilecekleri bir hizmetin ortaya konduğuna vurgu yaptı. Başkan Angı, “Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz araçlarıyla rahatlıkla buraya gelerek alışverişini oldukça konforlu bir şekilde yapabilecekler. Halka olan saygı işte budur. Bu Pazar marketin çatılarına konan güneş enerji panelleri bir taraftan elektrik enerjisi üretirken, kurulan sistemle aynı zamanda bu güneş ısısının pazarda alışveriş yapan esnaf ile vatandaşı rahatsız etmesinin de önüne geçilmiş oluyor. Karatay Belediyemizin bu modern yatırımları sayesinde önemli bir ekonomik getiri de sağlıyor. Bu güzel yatırım dolayısıyla Karatay Belediyemizi tebrik ediyorum. Hayırlı mübarek olsun diye konuştu.



“Karatay belediye başkanımız vatandaşa ne söz verdiyse fazlasını yaptı”

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da, “Karatay Belediyemizin bir başka hizmetinin açılışına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Belediye Başkanımız Hasan Kılca, seçim öncesinde ilçemize ne sözü verdiyse bugüne kadar hepsi hatta çok daha fazlası yerine geldi çok şükür. Bizler de MHP teşkilatları olarak hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerimizin yaptıkları hizmetleri yakından takip ediyoruz ve yapılanları takdir ediyoruz. Kalenderhane Kapalı Pazar Marketimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konya Pazarcılar Odası Başkanı Murat Petek ise, pazarcı esnafı olarak kışın soğuk yazın sıcağın ortasında 16 saati bulan çalışma koşullarıyla halka hizmet verdiklerini belirterek, “Bu zorluklarımızın farkında olarak belediye başkanlarımız da bizlere her zaman destek oluyor ve kapalı pazar marketler yapıyorlar. Bu vesileyle, odam ve esnaf arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından Kalenderhane Mahallesi’ne 13 milyon 500 bin lira maliyetle kazandırılan ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan GES projeli Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi’nin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ayrıca projeyi inceleyerek pazar markette alışveriş yapan pazarcı esnafı ile vatandaşla da bir araya geldiler.

Kapalı pazarın açılış programına; Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay mülki amirleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, Konya Pazarcılar Odası Başkanı Murat Petek, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

