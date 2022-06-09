Tertemiz Akşehir için yürüdüler

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüşle başladı. İlçe protokolü ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşte öğrenciler ellerindeki çevre ve temizlik pankartları, ‘Tertemiz Akşehir’ sloganıyla vatandaşların ve esnafların temiz bir Akşehir için dikkatini çekmeye çalıştı. Akşehir Kültür Merkezi’nde son bulan yürüyüş sonrasında kültür merkezi fuaye salonundaki çevre ve sıfır atık konulu serginin açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin atık ürünlerden yaptıkları çeşitli materyaller ve ürünler dikkat çekti. Sergi açılışının ardından Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Akşehir’deki 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak çevre, sıfır atık, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında verilen eğitimin ardından düzenlenen resim yarışması ödül törenine geçildi. Törende ilk olarak konuşan Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde birçok program düzenlediklerini, Akşehir’de de bu etkinlikler çerçevesinde bir program yaptıklarını belirterek, “Bu tür faaliyetler özellikle çevre bilincinin gelişmesi, sıfır atık ve israfın önlenmesi konularında çok önemli bir yer tutuyor” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, teknoloji ve sanayi alanında yaşanan gelişmelerle birlikte doğayı koruma ve kullanma konusunda bilinçli davranılması gerektiğinin altını çizerek, “Çevre, geçmişimizden, ecdadımızdan bize miras değil, geleceğimize bozulmadan aktarmamız gereken bir emanettir. Bu bağlamda ülkemizde de çok büyük çevre projeleri uygulanmaktadır. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu noktada ciddi çalışmalar yapmaktadır. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uhdesindeki Sıfır Atık Projesi de bunlardan biridir. Akşehir Belediyesi olarak bizler de çevre sorunlarına ve geri dönüşüme dikkat çekmek; daha temiz, daha sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla, sadece Çevre Haftası etkinliklerinde değil, yıl boyu çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Konya’da ilk düzenli katı atık tesisi 2011 yılında hizmete başlamış ve yine 2017 yılında yüzde 94 Avrupa Birliği hibe desteği ile atık su arıtma tesisi kurularak, bu tesis sayesinde Akşehir Gölü’ne saniyede 172 litre arıtılmış su verilmektedir. Ayrıca çevre için en iyi yakıtlardan biri olan doğalgaza, Konya’nın ilçelerinden ilk önce kavuşan ilçelerden biridir Akşehir. Bunların yanı sıra, çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Yönetmeliğine göre sıfır atık belgesini alan Konya belediyeleri içinde ikinci belediye olma şerefine nail olduk. 'Atmatıkla Projemiz' Türkiye’de bir ilk olan projedir. Bu projeyle hemşehrilerimiz evlerindeki atıkları çöpe atmayıp mobil bir akıllı cihaz uygulama üzerinden bildirim yaptıklarında belediye ekiplerimiz gelip atıkları alıyor ve bunun karşılığında puan sistemiyle hediye kazanabiliyorlar. Doğal kaynakların verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini ve daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla, okullarımızla eğitici etkinlikler düzenliyoruz. Geleceğe Nefes Fidan Dikme etkinlikleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akşehir Belediyesinin Atma Tıkla Projesinin tanıtım videosu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çevre ve sıfır atık videoları katılımcılar tarafından izlendi. Çevre ve geri dönüşüm konulu resim yarışmasında derece yapan öğrencilere programa katılan protokol tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Programa, Salih Akkaya ve Hülya Şevik’in yanı sıra, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, bazı kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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