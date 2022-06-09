Tertemiz Akşehir için yürüdüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tertemiz Akşehir için yürüdüler

İHA

Tertemiz Akşehir için yürüdüler

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlik Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüşle başladı. İlçe protokolü ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşte öğrenciler ellerindeki çevre ve temizlik pankartları, ‘Tertemiz Akşehir’ sloganıyla vatandaşların ve esnafların temiz bir Akşehir için dikkatini çekmeye çalıştı. Akşehir Kültür Merkezi’nde son bulan yürüyüş sonrasında kültür merkezi fuaye salonundaki çevre ve sıfır atık konulu serginin açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin atık ürünlerden yaptıkları çeşitli materyaller ve ürünler dikkat çekti. Sergi açılışının ardından Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Akşehir’deki 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak çevre, sıfır atık, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında verilen eğitimin ardından düzenlenen resim yarışması ödül törenine geçildi. Törende ilk olarak konuşan Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde birçok program düzenlediklerini, Akşehir’de de bu etkinlikler çerçevesinde bir program yaptıklarını belirterek, “Bu tür faaliyetler özellikle çevre bilincinin gelişmesi, sıfır atık ve israfın önlenmesi konularında çok önemli bir yer tutuyor” dedi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, teknoloji ve sanayi alanında yaşanan gelişmelerle birlikte doğayı koruma ve kullanma konusunda bilinçli davranılması gerektiğinin altını çizerek, “Çevre, geçmişimizden, ecdadımızdan bize miras değil, geleceğimize bozulmadan aktarmamız gereken bir emanettir. Bu bağlamda ülkemizde de çok büyük çevre projeleri uygulanmaktadır. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu noktada ciddi çalışmalar yapmaktadır. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uhdesindeki Sıfır Atık Projesi de bunlardan biridir. Akşehir Belediyesi olarak bizler de çevre sorunlarına ve geri dönüşüme dikkat çekmek; daha temiz, daha sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla, sadece Çevre Haftası etkinliklerinde değil, yıl boyu çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Konya’da ilk düzenli katı atık tesisi 2011 yılında hizmete başlamış ve yine 2017 yılında yüzde 94 Avrupa Birliği hibe desteği ile atık su arıtma tesisi kurularak, bu tesis sayesinde Akşehir Gölü’ne saniyede 172 litre arıtılmış su verilmektedir. Ayrıca çevre için en iyi yakıtlardan biri olan doğalgaza, Konya’nın ilçelerinden ilk önce kavuşan ilçelerden biridir Akşehir. Bunların yanı sıra, çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Yönetmeliğine göre sıfır atık belgesini alan Konya belediyeleri içinde ikinci belediye olma şerefine nail olduk. 'Atmatıkla Projemiz' Türkiye’de bir ilk olan projedir. Bu projeyle hemşehrilerimiz evlerindeki atıkları çöpe atmayıp mobil bir akıllı cihaz uygulama üzerinden bildirim yaptıklarında belediye ekiplerimiz gelip atıkları alıyor ve bunun karşılığında puan sistemiyle hediye kazanabiliyorlar. Doğal kaynakların verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini ve daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla, okullarımızla eğitici etkinlikler düzenliyoruz. Geleceğe Nefes Fidan Dikme etkinlikleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Akşehir Belediyesinin Atma Tıkla Projesinin tanıtım videosu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çevre ve sıfır atık videoları katılımcılar tarafından izlendi. Çevre ve geri dönüşüm konulu resim yarışmasında derece yapan öğrencilere programa katılan protokol tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Programa, Salih Akkaya ve Hülya Şevik’in yanı sıra, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, bazı kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Akkaya yeni lise binalarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Akkaya yeni lise binalarında incelemelerde ...
“Karatay Okuyor Projesi”ne katılan öğrenciler sınavda ter döktü
YEREL HABERLER “Karatay Okuyor Projesi”ne katılan öğrenciler sınavda ...
SÜ öğrencileri, Selçuklu’daki okulları yeniden tasarlıyor
YEREL HABERLER SÜ öğrencileri, Selçuklu’daki okulları yeniden ...
İnşaatlardan 37 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER İnşaatlardan 37 bin lira değerinde malzeme çalan ...
İş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vuran kardeşler yakalandı
YEREL HABERLER İş yeri sahibini vurmak isterken misafirini vuran ...
Konya’da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ediyor Konya Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumlarca meydana gelen hasarların tespiti ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışma yürütülüyor
YEREL HABERLER Konya’da yağış etkili oldu, çalışmalar devam ...
İş yeri sahibini vurmak için saldıran kardeşler misafiri vurdu
YEREL HABERLER İş yeri sahibini vurmak için saldıran kardeşler ...
Konyaspor Başkanı Özgökçen: “5 oyuncuyla transfere başladık, devam edecek”
YEREL HABERLER Konyaspor Başkanı Özgökçen: “5 oyuncuyla transfere ...
6 aylık hamile eşini öldüren zanlıya yeniden haksız tahrik indirimi Öldürülen kadının kardeşi, “112’yi aradı diye verilen karar çok yanlış”
YEREL HABERLER 6 aylık hamile eşini öldüren zanlıya yeniden haksız ...
6 aylık hamile eşini öldüren kocaya, haksız tahrik ve iyi hal indirimi
YEREL HABERLER 6 aylık hamile eşini öldüren kocaya, haksız tahrik ve ...
Cuma namazına gittiği için işten çıkarılan işçi: İade kararı anayasaya uygun
YEREL HABERLER Cuma namazına gittiği için işten çıkarılan işçi: İade ...
Büyükşen çifti cinayetinde duruşma tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde duruşma tarihi belli oldu
“Gezen Sinema Tırı” ilçelerdeki çocukları sinema ile buluşturuyor
YEREL HABERLER “Gezen Sinema Tırı” ilçelerdeki çocukları sinema ile ...
Karatay’da Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Karatay’da Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi hizmete ...
Yerli Tohum Milli Tarım Eğitimlerinden 20 bin 406 öğrenci faydalandı
YEREL HABERLER Yerli Tohum Milli Tarım Eğitimlerinden 20 bin 406 ...
Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali sona erdi
Meram’da minik öğrenciler ‘büyük gönül erleri’ni canlandırdı
YEREL HABERLER Meram’da minik öğrenciler ‘büyük gönül erleri’ni ...
Kulu'da şiddetli yağışlar yaklaşık 3 bin dekar ekili alana zarar verdi
YEREL HABERLER Kulu'da şiddetli yağışlar yaklaşık 3 bin dekar ekili ...
Konya’da menhol kapaklarına dadanan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da menhol kapaklarına dadanan hırsız yakalandı
Kavgada ağır yaralanan kişi 24 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kavgada ağır yaralanan kişi 24 gün süren yaşam ...
Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı
Büyükşen çifti cinayetinde 2'şer kez 'ağırlaşmış müebbet hapis' cezası istenildi
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde 2'şer kez 'ağırlaşmış ...
Asılsız paylaşım yapan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Asılsız paylaşım yapan kişi tutuklandı
Konya Büyükşehir’e Uluslararası Gastronomi Kitabı ödülü
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’e Uluslararası Gastronomi Kitabı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.