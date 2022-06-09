Konya Büyükşehir 31 ilçede 40 ekiple haşereyle mücadele yürütüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte 31 ilçedeki 859 mahallede haşereyle fiziksel ve biyolojik yöntemlerle mücadele çalışması yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte haşereye karşı şehir genelinde mücadele ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 42 bin kilometrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük coğrafyasına sahip şehri olan Konya’da, her yıl olduğu gibi bu yıl da haşere ile mücadeleyi etkin şekilde sürdürdüklerini ifade etti.



"Yararlı böceklerin zarar görmemesine özen gösteriyoruz"

Havaların ısınmasıyla birlikte 31 ilçedeki 859 mahallede 40 ekip ve 75 personelle sivrisinek ve karasinek ürüme alanları olan; su birikintileri, göl, gölet, akarsu, gübre biriktirme alanları gibi alanları düzenli olarak ilaçladıklarını kaydeden Başkan Altay, haşerelerle biyolojik mücadele yöntemlerini uyguladıklarını ve yararlı böceklerin zarar görmemesi için kullandıkları ilaçları titizlikle seçtiklerini söyledi. Başkan Altay, “Özellikle sabah saat 06.0010.00, akşam saat 18.0022.00 arasında ekiplerimiz haftada en az bir kez olmak üzere çalışma gerçekleştiriyor. Bilhassa hemşerilerimizin çöplerini poşetleyerek çöpe atmaları ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da gübrelerini dışarda depolamamaları sineklerin ve böceklerin azalmasında önemli bir faktör olacağını hatırlatmak istiyorum.” diye konuştu. Konyalılar mahallelerindeki ilaçlama çalışmalarını konya.bel.tr adresindeki Çevre Sağlığı İlaçlama Hizmetleri bölümünden güncel olarak takip edebiliyor.



"Vektörlerle mücadele yönetim sistemi oluşturuldu"

Çalışmalar çerçevesinde “uçkun ekipleri”, “larva ekipleri”, “kapalı alan ekipleri”, “kemirgenlerle mücadele” ve “üreme alanları haritalandırılması ekipleri” oluşturulurken tüm bu çalışmalar Vektörlerle Mücadele Yönetim Sistemi ile takip ediliyor. Konya Büyükşehir Belediyesinin vektörlerle mücadele çalışmaları, ilçe belediye başkanları ve muhtarlarla koordinasyonlu bir şekilde yürütülüyor. Vatandaşlarla özellikle gübrelik alanlarda ve su birikintilerinin olduğu yerlerde fiziksel mücadele konusunda işbirliği yapılıyor.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 ilçe belediyesinde vektörlerle mücadelede çalışan personele yönelik eğitimler verildi. 2 gün süren eğitimler çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin tarafından vektörlerle mücadele yöntemleri, haşerelerin biyolojisi ve çoğalması gibi konularda personel bilgilendirildi.

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