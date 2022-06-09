Konya'da “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 550 kilometre bisiklet yolu olan ve bisiklet konusunda öncü uygulamalara ev sahipliği yapan Konya’da, farkındalığı artıracak çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Sürdürülebilir, çevre dostu, sağlıklı ve ekonomik bir ulaşım aracı olması gibi özellikleri nedeniyle bisiklet kullanımının geniş kitlelere yayılması için Türkiye’de örnek çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Altay, “Bisikleti fotoğraf sanatıyla buluşturmak için ikinci kez fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmayla Konya’da var olan bisiklet kültürünü daha da artırarak farkındalık oluşturmayı arzu ediyoruz. Amatör veya profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarını yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

Son bir yıllık dönemde “Bisiklet Şehri Konya” temasıyla bir fotoğraf yarışması ile 4. sınıf ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik iki resim yarışması gerçekleştiren Konya Büyükşehir, ikincisi düzenlenecek “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere para ödülü verecek. Son başvuru tarihi 19 Ağustos 2022 olarak açıklanan yarışmaya katılmak isteyenler, “bisiklet.konya.bel.tr” adresinden başvuru ve detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.