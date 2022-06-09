Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde mezuniyet heyecanı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebinde 46 yaş grubunda eğitim alan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve Türkiye’ye örnek teşkil eden Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde 46 yaş grubundaki öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı. Selçuklu Belediyesi ve Konya İl ve Selçuklu İlçe Müftülüğü iş birliği ile yıl boyunca yürütülen birçok etkinlik ve atölye çalışmalarıyla eğitim alan 80 öğrenci mezun oldu. Çocuklarıyla birlikte külliyede eğitim seminerlerine katılan 60 veli de veli eğitim sertifikası olarak çocuklarının yaşadığı bu coşkuya ortak oldu. Hatice Hatun Külliyesi’nde düzenlenen Çocuk Mektebi öğrencilerinin mezuniyet törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya İl Müftü Yardımcısı Aslan Çıtır, Selçuklu İlçe Müftü Vekili Bahtiyar Şahin, öğrenci velileri ve mahalle sakinleri katıldı. Külliyede gerçekleşen mezuniyet töreninde 46 yaş grubundaki öğrenciler Kuranı Kerim tilaveti, şiirler ve ilahiler icra etti.



“Çocuklarımız külliyede çok önemli donanımlara sahip oluyor”

Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde eğitim alan çocukların ilkokula başlamadan birçok değerin yanında Kuranı Kerim okumayı da öğrendiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çok değerli hocalarımızın yıl boyunca ortaya koydukları çabalar, emekler sayesinde işte hep birlikte yavrularımızı burada izledik. Adeta imamlarımıza taş çıkartırcasına Kur’an tilaveti yaptılar bize okudukları surelerin anlamlarını okudular. Daha sonra şiirler okudular. Hem milli, manevi duygularımıza hitap ettiler hem de kendilerini burada en güzel şekilde ifade ettiler. Tüm çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ailelerini de hassaten tebrik ediyorum, çocuklarıyla bu denli ilgilendikleri, oldukları onları buraya getirdikleri ve burada muhafaza ettikleri için” dedi.

Tören mezun olan öğrencilerin mezuniyet yemini ve sertifika takdiminin ardından sona erdi.

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