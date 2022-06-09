Yeşil alanlardaki çevre kirliliği fotoğraflarla sergilendi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yeşil alanlarda yaşanan çevre kirliliği bir proje çerçevesinde açılışı yapılan fotoğraf sergisi ile gözler önüne serildi.

Beyşehir’de, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Fotoğraf Kulübü işbirliği ile Dünya Çevre Günü çerçevesinde sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenen “eski hali, yeni hali” fotoğraf yarışması sona erdi. Yarışma sonunda projeye dahil olan çevre gönüllülerinden dereceye giren ve sergileme ödülü alan isim ve gruplara ödülleri düzenlenen törende verildi. Açılışı yapılan sergide ise proje çerçevesinde adeta utandıran fotoğraf kareleri ile gözler önüne serilen piknik ve mesire alanlarında yaşanan çevre kirliliği fotoğrafları katılımcıların dikkatine sunuldu.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık, projeye ilişkin çıkış noktalarının katıldıkları bir doğa yürüyüşü olduğunu, doğadaki o kötü görüntüleri görünce böyle bir projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi. Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da, proje çerçevesinde düzenlenen “En güzeli en temiz Beyşehir, eski hali, yeni hali fotoğraf yarışması” ile Beyşehir ve yöresinde projeye dahil olan çevre gönüllüleri tarafından 24 ayrı seyir noktası ve piknik alanının temizliğinin yapılarak fotoğraflandığını belirterek, “Yaklaşık 500 adet battal boy çöp torbası dolusu çevresel atık bu çerçevesinde toplandı. 24 ayrı grupla yaklaşık 350 kişi, 350 çevre dostu yarışmaya dahil oldu” dedi. Fotoğraf yarışmasının birincisi olan Huğlu Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sena Çiçek, projeye kendi sınıfındaki öğrencilerle birlikte dahil olduklarını, çok büyük bir farkındalık oluşturduklarını düşündüğünü ifade etti. Projeye dahil olan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu’nun Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Demirci de proje çerçevesinde okula yakın ormanlık alanda iş sağlığı ve güvenliği bölümünde öğrenim gören öğrencileriyle birlikte çevre temizliği yaptıklarını vurguladı.

Fotoğraf yarışmasında Huğlu Ortaokulu birinci, Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu ikinci, TOKİ Ortaokulu ise üçüncü oldu. Fotoğraf sergisinin Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sanatevinde ziyaretçiler tarafından görülebileceği belirtildi.

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