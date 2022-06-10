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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Yaza Merhaba Ve Karne Şenliği başladı

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Kelebekler Vadisi Parkı'nda 4 gün boyunca sürecek olan "Yaza Merhaba Karne Şenliği" başladı. 9101112 Haziran tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak şenlikte çocuklar konser, müzikal ve etkinliklerle eğlenceye doyacak.

Selçuklu Yaza Merhaba Ve Karne Şenliği başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Kelebekler Vadisi Parkı’nda 4 gün boyunca sürecek olan “Yaza Merhaba Karne Şenliği” başladı. 9101112 Haziran tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak şenlikte çocuklar konser, müzikal ve etkinliklerle eğlenceye doyacak.
Selçuklu Belediyesi, eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte yorucu bir dönemi geride bırakan çocuklar için Yaza Merhaba Karne Şenliği’nin açılışını yaptı. Kelebekler Vadisi Parkı’nda 9101112 Haziran tarihlerinde tüm öğrencilere kapısını açan şenlik alanında birbirinden renkli gösteriler, etkinlikler, konserler, atölye çalışmaları olacak. Şenliğe gelecek tüm çocuklar gönüllerince eğlenecek. Program boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çocuklarla yakından ilgilendi ve onlarla fotoğraf çektirdi. Karne Şenliği açılışında protokol konuşmaları öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı ve SEDEP Halk Oyunları ekibi sergiledikleri performansla çocuklara keyifli anlar yaşattı.

“Velilerimizi ve çocuklarımızı Kelebekler Vadisi Parkımıza davet ediyoruz”
Karne Şenliği’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklumuzda dolu dolu bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktık ve eğitim öğretim döneminin sonunda da dolu dolu günleri yaşıyoruz. Bugün burada çocuklarımızın, gençlerimizin hak ettiği bir organizasyonun açılışında bir aradayız. İnşallah dört gün boyunca çocuklarımız, gençlerimiz Kelebekler Vadisi Parkında doyasıya eğlenecekler. Burada animasyonlarla, konserlerle, gösterilerle, yarışmalarla, atölye faaliyetleri ile gün boyunca bir arada olacaklar. Velilerimizi ve çocuklarımızı Kelebekler Vadisi Parkımıza davet ediyoruz. Bu hava şartlarının da güzel olduğu günlerde Kelebekler Vadisi Parkında bu faaliyetlerle inşallah hem eğlenceli, güzel vakitler geçirecekler hem de farklı hediyeleri kazanma imkanları olacak. Yarın bizim için önemli bir gün çünkü çok büyük bir organizasyona Konya olarak, Selçuklu olarak ev sahipliği yapıyoruz. Saraybosna ile Selçuklu arası Kardeşlik Köprüsü Projesi çerçevesinde bir değişim programını başlatıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonluğunda Konya'mızdan ortaokul ve lise öğrencilerimiz Saraybosna'ya gidiyorlar. Saraybosna'dan da yine aynı şekilde orada bulunan Boşnak öğrencilerimiz Konya'ya Selçuklumuza geliyorlar. Bununda müjdesini vermiş olayım. Kardeşlik Köprüsü Projemizinde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada açılışımıza katılan tüm protokolümüze, velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu öğretim döneminde çocuklarımız inşallah güzel başarılar elde ettiler. Geçen hafta Liselere Giriş Sınavı vardı. Sınavda ter döken öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum. Önümüzdeki hafta üniversiteye giriş sınavında lise son sınıf öğrencilerimizin hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Bütün öğrencilerimizi yeni dönem ve karneleri için tebrik ediyorum. Bundan sonraki 20222023 öğretim döneminde de hepsine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyor, teşekkür ediyorum" dedi. dedi.

“Selçuklumuza yakışan bir şenlik olmuş”
Düzenlenen etkinlikler için Selçuklu Belediyesine teşekkür eden MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, “Belediyemiz tarafından düzenlenen dört gün sürecek olan karne şenliği programı gerçekten başkanımızın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza vermiş olduğu değeri gösteriyor. Ben huzurlarınızda Selçuklu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Selçuklumuza yakışan bir program olmuş ben tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum” dedi.
Eğitim camiası olarak yoğun bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Çeşitli etkinlikle, akademik eğitimin yanında sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve projelerle dolu bir yıl geride kaldı. Öğrencilerimiz yoruldular. Öğrencilerimiz hak etmişti. Başkanımız da sağ olsun teveccüh ettiler ve bu yoğun mesaiyi böylesine anlamlı bir etkinlikle taçlandırmış oldular” diye konuştu.
Pandemiden dolayı zorlu bir süreç yaşandığını ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ise, “Selçuklumuzda ve Konyamızda güzel etkinlikler oluyor. Tiyatro gösterileri, eğitim programları ve festivaller. Bunların hepsi çok kıymetli. Çünkü özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın sanal dünyanın bilinmeyen mecralarında vakit geçirmek yerine böylesine iç içe oldukları ortamlarda güzel etkinliklerde bulunmalarının anlamlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu etkinliklerden dolayısıyla belediye başkanımıza ve ilçe milli eğitim müdürümüze, emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri okul dışı öğrenme alanlarının atölyeleri ve halk eğitim sergi alanlarını gezdi. Kelebekler Vadisi Parkı’nda gerçekleşen açılış programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, öğrenci ve velileri katıldı.

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