KTO Karatay Üniversitesinden YKS semineri

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile YKS’ye girecek öğrenci ve mezunların velilerine yönelik “Başarmak Genlerimizde Var: YKS'de Aile ile Başarmak” konulu program düzenlenecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran aday sayısı bu yıl 3 milyon 243 bin 425 olarak gerçekleşti ve sınava rekor sayıda başvuru oldu. 1819 Haziran 2022 tarihlerindeki sınavın yaklaşmasıyla birlikte üniversite adaylarındaki stres de artmaya başladı. YKS’ye sayılı günler kala, sınava hazırlanan adayların kaygılarını azaltmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla ailelere yönelik olarak, yarın saat 20.30’da KTO Karatay Üniversitesi Merkez Kampüsü C Blok Konferans salonunda “Başarmak Genlerimizde Var: YKS’de Aile ile Başarmak” konulu ücretsiz program düzenlenecek. KTO Karatay Üniversitesi, Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilecek programda, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Harmancı “Üniversite Adayının Ebeveyni Olmak”, KTO Karatay Üniversitesi Eğitmeni Ahmet Gözüaçık ise “Birlikte Başarmak” konulu seminer verecek.

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