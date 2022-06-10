Boncukluhöyük ve Çatalhöyük’ün 10 bin Yıllık Mutfak Kültürü’ne uluslararası ödül Konyalı Şef Ulaş Tekerkaya’nın "Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü" kitabı dünyanın en prestijli gastronomi kitabı ödülü olan Gourmand World Awards’da özel ödüle layık görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boncukluhöyük ve Çatalhöyük’ün 10 bin Yıllık Mutfak Kültürü’ne uluslararası ödül Konyalı Şef Ulaş Tekerkaya’nın "Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü" kitabı dünyanın en prestijli gastronomi kitabı ödülü olan Gourmand World Awards’da özel ödüle layık görüldü

İHA

Dünyanın en prestijli yemek kitabı ödülü olan Gourmand World Awards'da Konyalı Şef Ulaş Tekerkaya'nın yazdığı "Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü" kitabı yarışa dahil edilmeden ödüle layık görüldü.

Boncukluhöyük ve Çatalhöyük’ün 10 bin Yıllık Mutfak Kültürü’ne uluslararası ödül Konyalı Şef Ulaş Tekerkaya’nın "Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü" kitabı dünyanın en prestijli gastronomi kitabı ödülü olan Gourmand World Awards’da özel ödüle layık görüldü

Dünyanın en prestijli yemek kitabı ödülü olan Gourmand World Awards’da Konyalı Şef Ulaş Tekerkaya’nın yazdığı "Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü" kitabı yarışa dahil edilmeden ödüle layık görüldü.
Konyalı Şef Ulaş Tekerkaya’nın hazırladığı ve merkez Karatay Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayınlanan Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü kitabı dünyanın en prestijli gastronomi kitabı ödülü olan Gourmand World Awards’da Gourmand A06 özel ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz hafta İsveç’in Umea kentinde düzenlenen törende Ulaş Tekerkaya kitabın sunumunu yaparak ödülünü aldı.

"İnsanlara geçmişimizden nasıl bir kültürün geldiğini ve nelerin devam ettiğini anlatabilmek adına böyle bir çalışma yaptık"
Kitabı nasıl hazırladığını anlatan Tekerkaya, “Yaklaşık olarak 58 tane yabancı kaynaktan, toplamda 113 tane farklı kaynaklardan ve kazı ile arşiv raporlarından çıkarıp bunların o dönemde toprak altından çıkanların neler olduğunu, neler tüketildiğini kemik, taş, ocak başındaki toprak analizlerinden ulaşarak yaklaşık 30 çeşit ürünü insanların hizmetine sunduk. Amacımız para kazanmak ya da kaybetmek değil, insanlara geçmişimizden nasıl bir kültürün geldiğini ve nelerin devam ettiğini anlatabilmek adına böyle bir çalışma yaptık” dedi.

"Türkiye’nin 10 bin yıllık mutfak tarihi denilmesi bile beni etkiledi ve gurur duydum"
Kitabın Gourmand Cookbook 2022 özel ödülüne layık görüleceğini tahmin etmediğini söyleyen Tekerkaya, “Bana yaklaşık 23 ay önce bir mail geldi ve oraya ödül için davet edildim. Buradan çok heyecanla gittim. Çünkü daha önce ülkemize hiç böyle bir ödül gelmemiş. Finalistlerle yarışarak birkaç arkadaşımız, Türkiye’den kitap yazarları ya da yemek yazarları ödüllerini almış ama özel ödüle layık görülen ilk olmanın avantajıyla, ayrı bir heyecanla gittim. Orada Türkiye’nin 10 bin yıllık mutfak tarihi denilmesi bile beni etkiledi ve gurur duydum. İnsanlığın yaşayışındaki önemi ve tarıma, gıdaya, yemeğe olan katkısından dolayı bu kitap özel ödüle layık görüldü. Baktığınız zaman sadece bir yemek kitabı değil aynı zamanda tarım, gıda, yemek aynı zamanda da insanların hayatta kalma mücadelesini anlatabildiğimizden dolayı ayrıca mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

"10 bin yıl önce insanların neler yediğini ortaya çıkardık"
Boncukluhöyük ve Çatalhöyük Mutfak Kültürüne olan ilgisini aktaran Tekerkaya, “Ben Türk Hava Kuvvetleri’nde 12 yıl görev yaptım. Oradan ayrıldıktan sonra araştırmalarıma Selçuklu ve Mevlevi Mutfağıyla başladım. Selçuklu ve Mevlevi Mutfağını dünya mutfak literatürüne kazandırdıktan sonra ‘madem böyle bin 300 yıllık bir kültürü çıkardıysam neden daha derine inmiyorum’ dedim. Daha derine inince Boncukluhöyük ve Çatalhöyük’e geldik. 10 bin yıl önce insanların neler yediğini ortaya çıkardık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü Konya'nın Kulu ilçesinde aniden önüne çıkan yavru tilkiye çarpan sürücü, yaralanan tilkiyi tedavisi için 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü
YEREL HABERLER Çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonuna ...
Akşehir ve Nasreddin Hoca Türkiye’nin başkentinde
YEREL HABERLER Akşehir ve Nasreddin Hoca Türkiye’nin başkentinde
Konya'da 1 kişinin öldüğü çatışmaya 9 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da 1 kişinin öldüğü çatışmaya 9 tutuklama
Selçuklu Belediyesi Konya Günleri’nde yerini aldı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi Konya Günleri’nde yerini aldı
Ereğli Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde yerini aldı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde ...
Konya Günleri’nde Karatay’a büyük ilgi
YEREL HABERLER Konya Günleri’nde Karatay’a büyük ilgi
Meram Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde yerini aldı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde ...
Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 9 şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 9 ...
"Konya Günleri" Ankara Millet Bahçesi'nde başladı
YEREL HABERLER "Konya Günleri" Ankara Millet Bahçesi'nde başladı
KTO Karatay Üniversitesinden YKS semineri
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinden YKS semineri
Selçuklu Yaza Merhaba Ve Karne Şenliği başladı
YEREL HABERLER Selçuklu Yaza Merhaba Ve Karne Şenliği başladı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü
YEREL HABERLER Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar ...
Yeşil alanlardaki çevre kirliliği fotoğraflarla sergilendi
YEREL HABERLER Yeşil alanlardaki çevre kirliliği fotoğraflarla ...
Hadim’de Kur’an kursu öğrencilerinden mezuniyet programı
YEREL HABERLER Hadim’de Kur’an kursu öğrencilerinden mezuniyet ...
KSO Başkanı Kütükcü: “Konya, savunma sanayine daha fazla destek vermeye hazır”
YEREL HABERLER KSO Başkanı Kütükcü: “Konya, savunma sanayine daha ...
Minik öğrencilerin mektubuna sınır ötesindeki Mehmetçikten cevap geldi
YEREL HABERLER Minik öğrencilerin mektubuna sınır ötesindeki ...
Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde mezuniyet ...
Konya'da “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor
YEREL HABERLER Konya'da “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf ...
Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı
Konya Büyükşehir 31 ilçede 40 ekiple haşereyle mücadele yürütüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir 31 ilçede 40 ekiple haşereyle ...
Tertemiz Akşehir için yürüdüler
YEREL HABERLER Tertemiz Akşehir için yürüdüler
Başkan Akkaya yeni lise binalarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Akkaya yeni lise binalarında incelemelerde ...
“Karatay Okuyor Projesi”ne katılan öğrenciler sınavda ter döktü
YEREL HABERLER “Karatay Okuyor Projesi”ne katılan öğrenciler sınavda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.