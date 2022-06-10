"Konya Günleri" Ankara Millet Bahçesi'nde başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Konya Günleri" Ankara Millet Bahçesi'nde başladı

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kendine özgü kültürünün, sanatının ve özel tatlarının tanıtıldığı "Konya Günleri" Ankara Millet Bahçesi'nde başladı.

"Konya Günleri" Ankara Millet Bahçesi'nde başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kendine özgü kültürünün, sanatının ve özel tatlarının tanıtıldığı “Konya Günleri” Ankara Millet Bahçesi’nde başladı.
Konya’nın kendine özgü kültürünün, sanatının ve özel tatlarının ziyaretçilerle buluştuğu “Konya Günleri” Ankara Millet Bahçesi’nde açıldı. Konya Büyükşehir Beledisi tarafından düzenlenen Konya Günleri’nin açılışı öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte stantları gezdi. Konya Günleri’nin açılış konuşmasını yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ihtişamlı tarihiyle, engin kültürel birikimiyle, bağrında yetişen alim ve ulemalarıyla sevgi ve hoşgörü diyarı Konya’nın bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

“Konya ülkemizin gücüne güç katan bir şehirdir”
Konya’nın Çatalhöyük’ten bu yana 10 bin yıldır insanlığın şehirleşme yolculuğuna şahitlik ettiğini ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Konyamız Türkiye Selçuklu Devleti’ne 200 yıl başşehirlik yaparken Osmanlı’nın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Günümüzde ise ülkemizin gücüne güç katan; üreten, gelişen ve hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir şehirdir. Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarımda, sanayide, sağlıkta, ulaşımda, savunma sanayiinde kısaca her alanda altın çağını yaşarken, Selçuklu payitahtı Konyamız da bu büyük atılımlardan nasibini almıştır” dedi.

“Hemşehrilerimizin desteğinden güç alıyoruz”
Başkan Altay tarih boyunca hoşgörü ve kardeşlik ikliminde insanları bir araya getiren Konya’nın, kendilerini de hemşehrilik hukukuyla buluşturarak bir gönül ve kader birliğine vesile olduğunu ifade ederek, “Bizi biz yapan, Selçuklu başşehrine yakışan en güzel yanımız; aramızdaki birlik ve beraberliğimizi korumamız ve pekiştirmemizdir. Ortaya çıkan her projenin asıl mimarı aramızdaki bu sarsılmaz gönül birliğidir. Girdiğimiz her zorlu işte, önümüze çıkan her engelde aramızdaki bu gönül birliğine sarılıyoruz. Şehrimiz için attığımız her adımda, ortaya koyduğumuz her eserde dünyanın dört bir yanındaki hemşehrilerimizin desteğinden güç alıyoruz. Gece gündüz demeden, yılmadan, usanmadan çalışırken en büyük motivasyonumuz, hemşehrilerimizin gurur duyacakları bir Konya’yı inşa etmek oluyor. Elhamdülillah aramızdaki bu birlik ve beraberlik ruhuyla bugüne kadar birçok güzel projeyi hayata geçirdik, daha iyileri için de gayretle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sizler şehrimizin değerine değer katmaya devam ediyorsunuz”
Bu önemli etkinliğin kendilerini hem Ankara’da yaşayan Konyalılarla bir araya getirmesi hem de ülkenin birçok yerinden gelen insanlara Konya’nın değerlerini tanıtmak açısından oldukça önemli gördüğünü belirten Uğur İbrahim Altay, “Konyamızın değerlerini Ankara’ya taşıdığımız bu etkinliğe katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sizler şehrimizin değerine değer katmaya devam ediyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Birliğimizi dirliğimizi daim eylesin” dedi.

“Konyalı girişimcilerin ülkeye ne oranda katkı sağladığının şahitleriyiz”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, esnaflığın ne demek olduğunu, bugünlere gelmesinde kendisine neler kattığını, özellikle müteşebbisliğin, hürriyetin ve girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu öğrendiğini ve bugünlere geldiğini kaydederek, “O nedenle hürriyet ve cesaretten biri yoksa eksik kalır. Biz, Konya’nın özellikle girişimcilerinin ülkeye ne oranda katkı sağladığının şahitleriyiz” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, özellikle sağlık alanında başta Şehir Hastanesi olmak üzere Konya’nın sağlık üssü olmasını sağlayarak ciddi sağlık hizmetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiklerini belirterek etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

“Hep birlikte Konya’nın güzelliklerini anacağız”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Günleri boyunca hep birlikte Konya’nın güzelliklerini anacaklarını ve lezzetlerini tadacaklarını belirterek, Konya’nın tüm güzelliklerinden, doğasından, kültüründen istifade edecekleri şenlik havasında bir etkinlik yapacaklarını söyledi. Konya Günleri’nin düzenlenmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın Ankaralı kardeşlerimize hediye ettiği millet bahçesinde gençlerimiz parklarda oynayacak, anneleriyle babalarıyla vakit geçirecek. Gençlerimiz etkinliklerden konserlerden istifade edecek. Hamdolsun millet bahçemiz tüm Ankaralı kardeşlerimizin teveccühünü kazandı. Açıldığı günden beri de yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bu coşkumuza, heyecanımıza katılan tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Konya Günleri’nin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, alanın gayet güzel ve coşkulu göründüğünü söyleyerek, “Çocukların eğlendiği, güldüğü, neşelendiği, Konya’nın lezzetlerinin tadıldığı, böylesi güzel bir akşamda sizlerle birlikte olmaktan çok memnunuz. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle olsun. Allah’a emanet olun” dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Günleri’nin hayırlı olmasını temenni ederek, “Emeği geçenlere şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi rabbim bizleri göründüğü gibi olup, olduğu gibi görünenlerden eylesin” ifadelerini kullandı.

Konya Günleri 12 Haziran'a kadar açık olacak
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya eski valililerinden Mehmet Necati Çetinkaya, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da Konya Günleri’nin hayırlı olmasını diledi. Programa ayrıca; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Daire Başkanı Halil Koç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ankara’da görev yapan Konyalı bürokratlar ve davetliler katıldı.
Konya’nın ilçeleri ile kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı Konya Günleri’ne; Konya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile birlikte ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları, gıda sektöründen Konyalı esnaflar, sanayi firmaları, üniversiteler, odalar olmak üzere toplam 90 sektör temsilcisi katılıyor. 12 Haziran Pazar günü akşamına kadar açık olacak Konya Günleri etkinliği ile şehrin somut ve soyut bütün güzellikleri hem memleket hasreti çeken Konyalılarla hem de Konya’yı severlerle buluşturulacak. Etkinlik 11.0023.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı babasını uyurken öldürüp intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Tartıştığı babasını uyurken öldürüp intihar ...
Babasını uyurken öldürdü, aynı silahla intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Babasını uyurken öldürdü, aynı silahla intihara ...
Çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü Konya'nın Kulu ilçesinde aniden önüne çıkan yavru tilkiye çarpan sürücü, yaralanan tilkiyi tedavisi için 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü
YEREL HABERLER Çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonuna ...
Akşehir ve Nasreddin Hoca Türkiye’nin başkentinde
YEREL HABERLER Akşehir ve Nasreddin Hoca Türkiye’nin başkentinde
Konya'da 1 kişinin öldüğü çatışmaya 9 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da 1 kişinin öldüğü çatışmaya 9 tutuklama
Selçuklu Belediyesi Konya Günleri’nde yerini aldı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi Konya Günleri’nde yerini aldı
Ereğli Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde yerini aldı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde ...
Konya Günleri’nde Karatay’a büyük ilgi
YEREL HABERLER Konya Günleri’nde Karatay’a büyük ilgi
Meram Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde yerini aldı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde ...
Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 9 şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 9 ...
Boncukluhöyük ve Çatalhöyük’ün 10 bin Yıllık Mutfak Kültürü’ne uluslararası ödül Konyalı Şef Ulaş Tekerkaya’nın "Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü" kitabı dünyanın en prestijli gastronomi kitabı ödülü olan Gourmand World Awards’da özel ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Boncukluhöyük ve Çatalhöyük’ün 10 bin Yıllık Mutfak ...
KTO Karatay Üniversitesinden YKS semineri
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinden YKS semineri
Selçuklu Yaza Merhaba Ve Karne Şenliği başladı
YEREL HABERLER Selçuklu Yaza Merhaba Ve Karne Şenliği başladı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü
YEREL HABERLER Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar ...
Yeşil alanlardaki çevre kirliliği fotoğraflarla sergilendi
YEREL HABERLER Yeşil alanlardaki çevre kirliliği fotoğraflarla ...
Hadim’de Kur’an kursu öğrencilerinden mezuniyet programı
YEREL HABERLER Hadim’de Kur’an kursu öğrencilerinden mezuniyet ...
KSO Başkanı Kütükcü: “Konya, savunma sanayine daha fazla destek vermeye hazır”
YEREL HABERLER KSO Başkanı Kütükcü: “Konya, savunma sanayine daha ...
Minik öğrencilerin mektubuna sınır ötesindeki Mehmetçikten cevap geldi
YEREL HABERLER Minik öğrencilerin mektubuna sınır ötesindeki ...
Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde mezuniyet ...
Konya'da “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor
YEREL HABERLER Konya'da “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf ...
Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı
Konya Büyükşehir 31 ilçede 40 ekiple haşereyle mücadele yürütüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir 31 ilçede 40 ekiple haşereyle ...
Tertemiz Akşehir için yürüdüler
YEREL HABERLER Tertemiz Akşehir için yürüdüler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.