Meram Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde yerini aldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Ankara'da Millet Bahçesi’nde açılışı gerçekleştirilen Konya Günleri’nde kurduğu stantla yerini aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Millet Bahçesi’nde organize edilen ‘Konya Günleri’ start aldı. Meram Belediyesinin de yerini aldığı programın açılışı Konya siyasetinin ve bürokrasisinin tüm isimlerini buluşturdu. Meram Belediyesinin de yerini aldığı Konya Tanıtım Günleri 12 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. Meram Belediyesi de 4 gün boyunca Konya'nın her yönüyle anlatılacağı ve tanıtılacağı etkinlikte açtığı stantla Meram'ın tanıtımına önemli katkı sunacak.



“Meram’ın tanıtımına katkı sunacak her fırsatı değerlendiriyoruz”

Tüm güzellikleriyle Meram'ı ve örnek çalışmalarıyla Meram Belediyesini en güzel şekliyle tanıtma fırsatı sunan bu tür organizasyonlara büyük önem verdiklerini ve en güzel şekliyle değerlendirmek istediklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram'ın en önemli önceliklerinden birisi de doğa, kültürel ve tarihi zenginliğinin tüm ülkeye hatta dünyaya tanıtılmasıdır. Başkentimizde gerçekleştirilen ‘Konya Günleri’nde ilçemizin anlatılması ve bilinirliğinin artması için güzel bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek için bizlerde yerimizi aldık. Önceki organizasyonlarda olduğu gibi bu fuarda da hemşehrilerimizin ve diğer misafirlerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Her birine teşekkür ediyorum. Kendilerini ilçemize de bekliyorum. Bu buluşmaların bir diğer güzelliği de özellikle bu güzel şehirde yaşayan hemşehrilerimizle özlem ve hasret gidermemiz. Tüm bunlar için organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

