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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde yerini aldı

İHA

Ereğli Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde yerini aldı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Ankara'da düzenlenen Konya Günleri'nde yerini alarak stant kurdu. Ereğli’nin tanıtılmasında önemli rol oynayan stant kısa sürede ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Millet Bahçesi’nde organize edilen ‘Konya Günleri’nin açılışı yapıldı. Ereğli Belediyesinin de yer aldığı standı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Ziya Altınyıldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara’da yaşayan Konyalılar ve çok sayıda Ankaralı vatandaş ziyaret etti. Stantta dağıtılan Ereğli’nin patentli ürünleri beyaz kiraz ve siyah havucun yanı sıra gofret, peynir ve koyun yoğurdu vatandaşlar tarafından ilgi gördü.
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 912 Haziran tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde ziyarete açık olacak standa yeni ziyaretçilerini beklerken, gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

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