Konya'da 1 kişinin öldüğü çatışmaya 9 tutuklama



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da husumetli iki aile arasında çıkan, yoldan geçen İsmail Toplar'ın (49) öldüğü, 1 kişinin de yaraladığı çatışmanın ardından gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Olay, 29 Mayıs günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçekli Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi yüzünden aralarında husumet olan Aslıvar ve Erkip aileleri arasında çıkan tartışma, çatışmaya dönüştü. Çatışmada Hasibe Aslıvar (17) ile bu sırada yoldan geçen aynı mahallede oturan İsmail Toplar yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Toplar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hasibe Aslıvar tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis, olayla ilgili Esat Aslıvar, Abbas Aslıvar, Tayfur Aslıvar, Nazım Renklioğlu ve Talip Uzundere'yi 3 tabanca ve 2 tüfekle birlikte yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında olaya karışan İlker Erkip, Celalettin Erkip, Musa Aslıvar ve Hasan Kalın da gözaltına alındı. 4 kişi de dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-06-10 12:39:39



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