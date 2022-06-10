Çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü Konya'nın Kulu ilçesinde aniden önüne çıkan yavru tilkiye çarpan sürücü, yaralanan tilkiyi tedavisi için 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü Konya'nın Kulu ilçesinde aniden önüne çıkan yavru tilkiye çarpan sürücü, yaralanan tilkiyi tedavisi için 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü

İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden önüne çıkan yavru tilkiye çarparak yaralanmasına neden olan sürücü, veteriner bulamayınca çareyi yaralı tilkiyi tedavisi için 112 Acil Servis İstasyonuna götürmekte buldu.

Çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü Konya'nın Kulu ilçesinde aniden önüne çıkan yavru tilkiye çarpan sürücü, yaralanan tilkiyi tedavisi için 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden önüne çıkan yavru tilkiye çarparak yaralanmasına neden olan sürücü, veteriner bulamayınca çareyi yaralı tilkiyi tedavisi için 112 Acil Servis İstasyonuna götürmekte buldu.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında 06 CJG 275 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Önder Çöpler, aniden önüne çıkan hayvana çarptı. Aracını durdurup yola inen Önder Çöpler, çarptığı hayvanın yavru tilki olduğunu fark etti. Yerde hareketsiz yatan yavru tilkinin hayatta olduğunu anlayan Önder Çöpler, yaralı tilkiyi aracına alarak veteriner aramaya başladı. Ancak veteriner bulamayan Önder Çöpler, yaralı tilkiyi tedavisi için 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü. Sağlık görevlileri tarafından hemen müdahale edilen yaralı tilkinin yarası ve üzerindeki kanlar temizlendi. İlerleyen dakikalarda kendine gelmeye başlayan yavru tilki, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Önder Çöpler tarafından teslim edilecek yer bulunamayınca karnı doyurulmak üzere eve götürüldü.

"Vicdanım el vermedi"
Yaşadığı kaza anının anlatan Önder Çöpler, "Dün akşam 23.00 sıralarında köyden işten geliyorduk. Araç ile seyir halindeyken önümüze birden tarlanın içerisinden bu tilki çıktı. Direksiyonu kırdım ama hafiften çarptık bu yavruya. Sonradan tekrar döndüm vicdanım el vermedi. Acaba vurdum mu, vurmadım mı kararsız kaldım. Tekrar arabayla döndüm nefes aldığını fark ettim. Sonra küçük bir kutuya hayvanı aldım. Akşam veteriner aradık ama veterinerlere ulaşamadık sağlıkçı arkadaşlara gittik. Onlarda sağ olsunlar teşekkür ederim pansuman ettiler. Hayvanın şuan sağlık durumu iyi. Dün akşam sıcak kalmasını sağladım. Sabahta iyi yürüyordu süt ile besledik. Şimdi çarptığımız yere geldik doğaya bırakacağız. Hız felakettir bu yavrumuzu biz hızlı olsaydık belki kaybedebilirdik. Ani refleks sayesinde çok şükür hayatta kaldı. Duyarlı insanlara sesleniyorum. Hız felakettir, yavaş olmamız belki bir canı kurtarır" dedi.
Önder Çöpler, daha sonra yavru tilkiyi kazanın olduğu yerde doğaya bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı babasını uyurken öldürüp intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Tartıştığı babasını uyurken öldürüp intihar ...
Babasını uyurken öldürdü, aynı silahla intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Babasını uyurken öldürdü, aynı silahla intihara ...
Akşehir ve Nasreddin Hoca Türkiye’nin başkentinde
YEREL HABERLER Akşehir ve Nasreddin Hoca Türkiye’nin başkentinde
Konya'da 1 kişinin öldüğü çatışmaya 9 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da 1 kişinin öldüğü çatışmaya 9 tutuklama
Selçuklu Belediyesi Konya Günleri’nde yerini aldı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi Konya Günleri’nde yerini aldı
Ereğli Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde yerini aldı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde ...
Konya Günleri’nde Karatay’a büyük ilgi
YEREL HABERLER Konya Günleri’nde Karatay’a büyük ilgi
Meram Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde yerini aldı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi, Ankara’daki Konya Günleri’nde ...
Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 9 şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 9 ...
"Konya Günleri" Ankara Millet Bahçesi'nde başladı
YEREL HABERLER "Konya Günleri" Ankara Millet Bahçesi'nde başladı
Boncukluhöyük ve Çatalhöyük’ün 10 bin Yıllık Mutfak Kültürü’ne uluslararası ödül Konyalı Şef Ulaş Tekerkaya’nın "Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü" kitabı dünyanın en prestijli gastronomi kitabı ödülü olan Gourmand World Awards’da özel ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Boncukluhöyük ve Çatalhöyük’ün 10 bin Yıllık Mutfak ...
KTO Karatay Üniversitesinden YKS semineri
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinden YKS semineri
Selçuklu Yaza Merhaba Ve Karne Şenliği başladı
YEREL HABERLER Selçuklu Yaza Merhaba Ve Karne Şenliği başladı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü
YEREL HABERLER Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar ...
Yeşil alanlardaki çevre kirliliği fotoğraflarla sergilendi
YEREL HABERLER Yeşil alanlardaki çevre kirliliği fotoğraflarla ...
Hadim’de Kur’an kursu öğrencilerinden mezuniyet programı
YEREL HABERLER Hadim’de Kur’an kursu öğrencilerinden mezuniyet ...
KSO Başkanı Kütükcü: “Konya, savunma sanayine daha fazla destek vermeye hazır”
YEREL HABERLER KSO Başkanı Kütükcü: “Konya, savunma sanayine daha ...
Minik öğrencilerin mektubuna sınır ötesindeki Mehmetçikten cevap geldi
YEREL HABERLER Minik öğrencilerin mektubuna sınır ötesindeki ...
Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde mezuniyet ...
Konya'da “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor
YEREL HABERLER Konya'da “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf ...
Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı
Konya Büyükşehir 31 ilçede 40 ekiple haşereyle mücadele yürütüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir 31 ilçede 40 ekiple haşereyle ...
Tertemiz Akşehir için yürüdüler
YEREL HABERLER Tertemiz Akşehir için yürüdüler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.