Başkan Altay yeniden TDBB Başkanı seçildi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin 6. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilirken, tek adayla gidilen genel kurulda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğe yeniden başkan seçildi.



Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen TDBB 6. Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan bir alanda, dost ve kardeş ülkelerin yerel yönetimleri arasında iş birliğini, kardeşliği, birlik ve beraberliği geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ortak projeler yürütmek, şehir yönetimlerinin sorunlarına çözüm üretmek ve yeni şehir kültürü modelleri oluşturmak amacıyla 12 Kasım 2003’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle kurulduğunu hatırlattı.



“Kardeş şehirlerimizle bağlarımızı her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz”

Başkan Altay şöyle devam etti: “30 farklı ülkeden üyemizle dost ve kardeş ülkelerde yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projelerimiz devam ediyor. Dünyanın en büyük yerel yönetim birliklerinden biri olan TDBB olarak tüm kardeş şehirlerimizle bağlarımızı her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz. Birliğimiz sayesinde, asırlar öncesine uzanan ortak kültür ve medeniyet mirasımızı; yerel yönetimler, siyaset, ekonomi, eğitim ve sanat gibi alanlardaki iş birliğimiz ve dayanışmamızla taçlandırıyoruz. Özellikle yerel yönetimler konusunda ülkemizin sahip olduğu tecrübeleri, birliğimize üye belediyelerle de paylaşarak şehirlerimizi her alanda kalkındırmak için yoğun gayret gösteriyor ve bugün bu salonda bulanan Türkiye’deki üyelerimizin mali destekleriyle projeler yürütüyoruz.”



“Nerede mazlum, mağdur varsa yardımına koşuyoruz”

Birlik olarak en temel amaçlarının şehirlerin ruhuna uygun hareket etmek olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, “Bizler büyük bir azim ve kararlılıkla, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye sizin liderliğinizde, tarihte olduğu gibi; gölgesi sınırlarının ötesine uzanan, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi. Artık çok geniş bir coğrafyayı bağrımızda taşıyor; nerede mazlum, mağdur ve yardıma muhtaç varsa yardımına koşuyoruz. Bunlarla birlikte; zatıalinizin yerel yönetimlere ne denli önem verdiğinin bilinciyle hareket ederek hem ulusal düzeydeki çalışmalarımızda hem de uluslararası iş birliklerimizde, çizmiş olduğunuz istikamette ilerliyor ve sizden öğrendiğimiz belediyecilik anlayışını gönül coğrafyamızda yaymaya çalışıyoruz. İnşallah sizin liderliğinizde, Türk dünyasıyla ve kardeş şehirlerle olan ilişkilerimizi daha üst seviyelere çıkaracak ve medeniyetimizin parlayan güneşiyle Asya’nın bozkırlarından, Balkanlara kadar ayak bastığımız her yeri aydınlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Birliğimiz alanında dünyanın önde gelen yapıları arasında yer alıyor”

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TDBB’nin 6. Genel Kurulunun hayırlı olmasını dileyerek, kuruluşundan bugüne TDBB çatısı altında hizmet veren herkese teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temelleri 22 yıl önce atılan birliğimiz 19 yıldır da fiilen faaliyet göstermektedir. Bugün 30 farklı ülkeden ve bölgeden yaklaşık 1.200 üye belediyesiyle kocaman bir aile haline gelen birliğimiz kendi alanında dünyanın önde gelen yapıları arasında yer almaktadır” dedi.



Başkan Altay, programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Göktürk Yazıtları'ndan birisi olan ve Türk tarihinin en eski yazılı belgelerinden olan Tonyukuk Kitabeleri'ni sembolize eden bir eser takdim etti. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin 6. Genel Kurulu’nda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tek adayla gidilen genel kurulda birliğe yeniden başkan seçildi.

