Berber, borç- alacak nedeniyle tartıştığı kahvehaneciyi öldürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da berber Hasan Ö. (21), borçalacak nedeniyle tartıştığı kahvehaneci Orhan Kuyucu'yu (32) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesinde meydana geldi. Aynı caddede berberlik yapan Hasan Ö. ve kahvehane işleten Orhan Kuyucu, caddede karşılaştı. İddiaya göre, aralarında borç-alacak meselesi olan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ö., Kuyucu'yu boğazından bıçakla yaralandı. Kanlar içinde yığılan Kuyucu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Hasan Ö., Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-06-10 18:55:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.