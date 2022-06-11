MHP'li Kalaycı: Biz 'Cumhur İttifakı'yız, tarafımız Türkiye



KONYA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Biz siyaseti, milletin huzur ve refahının teminine yönelik politikalar geliştirilmesinin yolu olarak görmekteyiz. Biz 'Cumhur İttifakı'yız. Bizim tarafımız Türkiye´dir, Türk milletidir. Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır" dedi.

`Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma´ temalı Bozkır-Ahırlı İlçe Toplantısı'na katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partililere seslendi. "Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimizle buluşmaya, konuşmaya, dertleşmeye yüksek bir hedefle devam ediyoruz" diyen MHP'li Kalaycı, "İlçe ilçe Anadolu´yu dolaşıyoruz, adım adım 2023´e yürüyoruz. Biz Türk milletinin umudu, Türkiye´nin korkusuz gücü Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim maksadımız halistir, mazimiz temizdir, hedeflerimiz ise büyüktür. Vazgeçilmez hazinemiz vatan ve millet sevgisidir. Biz siyaseti, milletin huzur ve refahının teminine yönelik politikalar geliştirilmesinin yolu olarak görmekteyiz. Mücadelemiz ve inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye´nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir. Biz 'Cumhur İttifakı'yız. Bizim tarafımız Türkiye´dir, Türk milletidir. Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır. Daha müreffeh bir millet gayemizdir. Daha kudretli bir devlet gayretimizdir. Gönüllerinde vatan, millet ve bayrak sevgisi, kalplerinde Allah aşkı bulunan her insanımızla aynı parlak geleceğin taliplisi ve takipçisiyiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez

2022-06-11 15:18:30



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