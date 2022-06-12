Ankara’daki Konya Günleri tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen ve şehrin kendine özgü kültür, sanat ve özel tatlarının tanıtıldığı “Konya Günleri” tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Ankara’da gerçekleştirdiği “Konya Günleri” birbirinden özel etkinliklerle tamamlandı. Ankara Millet Bahçesi’nde Konya’nın kendine özgü kültürünün, sanatının ve özel tatlarının ziyaretçilerle buluşturulduğu “Konya Günleri”nin açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda Konyalı bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başkentte ilk kez düzenledikleri ve 4 gün süren etkinlikte; Konya’nın ilçeleri ile birlikte kültürel zenginliklerinin, tarihi dokusunun ve yöresel yemeklerinin tanıtıldığını söyledi.



Başkan Altay destek veren herkese teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları, gıda sektöründen Konyalı esnaflar, sanayi firmaları, üniversiteler ve odalar olmak üzere toplam 90 sektör temsilcisinin Konya Günleri’ne katıldığını kaydeden Başkan Altay, “Destek veren başta esnafımız olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. 4 gün boyunca Ankaralılara ve Ankara’da memleket hasreti çeken Konyalı hemşehrilerimize şehrimizin somut ve soyut güzelliklerini yaşatmaya çalıştık. Hemşehrilik hukukumuzun gelişmesine katkı sağlayan Konya Günleri’ni her yıl düzenli olarak yapmayı planlıyoruz. Katkı veren herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



Bilim Tırı en çok ilgiyi toplayan stant oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, 9 Haziran12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği Konya Günleri’nde; Bilim Merkezi, Bilim Tırı, KOMEK, Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi, Spor Konya, Sosyal İnovasyon Ajansı, Kapsül Teknoloji Platformu gibi stantlarla ziyaretçilerden ilgi gördü. Özellikle Bilim Tırı etkinlik süresince en çok ilgi toplayan stantlardan oldu. Konya Günleri boyunca çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici aktiviteler de gerçekleştirildi. TRT Çocuk Kanalı’nın sevilen çizgi karakterleri olan Kukuli, Emiray, Niloya ve Sevimli Dostlar da “Konya Günleri”ni renklendirerek çocuklar için unutamayacakları dört gün yaşattı.

“Konya Günleri”nde kurdukları stantlarla yerlerini alan Konyalı esnafın da yüzü güldü. Etkinlik alanını ziyaret edenler, şehrin kendine ait kültürünün, sanatının ve mutfak lezzetlerinin tanıtıldığı birbirinden renkli stantlarda alışveriş yaparak ekonomiye katkı sağladı. Etkinliklere katılan Konyalı esnaf kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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