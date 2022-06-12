Yasir Subaşı Konyaspor’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasir Subaşı Konyaspor’da

İHA

Yasir Subaşı Konyaspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 26 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza törenine Yasir Subaşı, kendisini 3 yıllığına yeşilbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sakaryaspor alt yapısında yetişen Yasir, Süper Lig’de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen 26 yaşındaki sol bek, 20212022 sezonunda 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BBP Genel Başkanı Destici: “Masadaki her liderin kafasında farklı isim var”
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici: “Masadaki her liderin ...
Ankara’daki Konya Günleri tamamlandı
YEREL HABERLER Ankara’daki Konya Günleri tamamlandı
Köpeğe çarpan otomobil bir evin bahçesine savruldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan otomobil bir evin bahçesine savruldu: 1 ...
Polis hayalinden vazgeçti, ceketini satıp açtığı dükkanda 65 yıldır terzilik yapıyor
YEREL HABERLER Polis hayalinden vazgeçti, ceketini satıp açtığı ...
Konyaspor, kuruluşunun 100'üncü yılını kutluyor
YEREL HABERLER Konyaspor, kuruluşunun 100'üncü yılını kutluyor
Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta husumetlisini öldürdü 
YEREL HABERLER Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta ...
“Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” projesinin galası yapıldı
YEREL HABERLER “Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” projesinin galası ...
TDBB ile Özbekistan arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER TDBB ile Özbekistan arasında işbirliği protokolü ...
Gasp ettikleri araçla husumetlisini öldürdüler
YEREL HABERLER Gasp ettikleri araçla husumetlisini öldürdüler
Karatay Kent Konseyi’nden Türkiye’de bir ilk ‘Atıksız Yaşam Kampı’
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi’nden Türkiye’de bir ilk ‘Atıksız ...
Konya’da Enduro Fest heyecanı
YEREL HABERLER Konya’da Enduro Fest heyecanı
MHP'li Kalaycı: Biz 'Cumhur İttifakı'yız, tarafımız Türkiye
YEREL HABERLER MHP'li Kalaycı: Biz 'Cumhur İttifakı'yız, tarafımız ...
Başkan Altay: “TDBB olarak birçok uluslararası kuruluşa örnek teşkil ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: “TDBB olarak birçok uluslararası ...
Beyşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gençlik Konferansı
YEREL HABERLER Beyşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Konya’da su sayacı hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da su sayacı hırsızı tutuklandı
Konya’da sahte para operasyonu: 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da sahte para operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Berber, borç- alacak nedeniyle tartıştığı kahvehaneciyi öldürdü
YEREL HABERLER Berber, borç- alacak nedeniyle tartıştığı ...
Konya'da kavga cinayetle bitti
YEREL HABERLER Konya'da kavga cinayetle bitti
Başkan Altay yeniden TDBB Başkanı seçildi
YEREL HABERLER Başkan Altay yeniden TDBB Başkanı seçildi
Tartıştığı babasını uyurken öldürüp intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Tartıştığı babasını uyurken öldürüp intihar ...
Babasını uyurken öldürdü, aynı silahla intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Babasını uyurken öldürdü, aynı silahla intihara ...
Çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü Konya'nın Kulu ilçesinde aniden önüne çıkan yavru tilkiye çarpan sürücü, yaralanan tilkiyi tedavisi için 112 Acil Servis İstasyonuna götürdü
YEREL HABERLER Çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonuna ...
Akşehir ve Nasreddin Hoca Türkiye’nin başkentinde
YEREL HABERLER Akşehir ve Nasreddin Hoca Türkiye’nin başkentinde
Konya'da 1 kişinin öldüğü çatışmaya 9 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da 1 kişinin öldüğü çatışmaya 9 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.