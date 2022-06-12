Yasir Subaşı Konyaspor’da

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 26 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza törenine Yasir Subaşı, kendisini 3 yıllığına yeşilbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sakaryaspor alt yapısında yetişen Yasir, Süper Lig’de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen 26 yaşındaki sol bek, 20212022 sezonunda 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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