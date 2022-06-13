Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık imzaladı

KONYA, (DHA) Konyaspor, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'i bu sezon 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Sakaryaspor altyapısında yetişen Yasir Subaşı'yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Yasir Subaşı, Süper Lig´de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giydi. Subaşı, 2021-2022 sezonunda 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yasir Subaşı'nın imza töreni
Genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Konya DHA
2022-06-12 23:17:38
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