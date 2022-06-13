Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık imzaladı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONYA, (DHA) Konyaspor, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'i bu sezon 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Sakaryaspor altyapısında yetişen Yasir Subaşı'yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Yasir Subaşı, Süper Lig´de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giydi. Subaşı, 2021-2022 sezonunda 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yasir Subaşı'nın imza töreni

Genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-06-12 23:17:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.