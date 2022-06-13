Konya'da Emre Kaya izdihamı Emre Kaya, çöken sahneye rağmen sahnede

Ünlü sanatçı Emre Kaya, Konya’daki konser öncesinde sahnesinin çökmesine rağmen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Aylardır yurt içi ve yurt dışında konserden konsere koşan bestekar ve yorumcu Emre Kaya’nın Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konserden yarım saat önce talihsiz bir olay yaşandı.

Emre Kaya sevenleri, konserden saatler önce alandaki yerini alırken, konser için hazırlanan sahne çöktü. İkiye ayrılan ve kullanılmaz duruma gelen sahne nedeniyle konserin iptali gündeme geldi. Ancak, ünlü yorumcu, konser için bekleten binlerce hayranına hayal kırıklığı yaşatmamak için aynı alanda karne şenliği için hazırlanan sahnede konsere çıktı.

Emre Kaya, sevgi tezahüratları ile çıktığı sahnede, "Yapboz", "Teşekkür Ederim", "Toz", "Esaret", "Ayna", "Benimsin", "Apayrı", "Dındın" ve "Seve Seve" gibi bir çok hit şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Emre Kaya’nın yaşanan tatsız olaya rağmen sahneye çıkması takdir uyandırdı. Ünlü sanatçı, “Beni dinlemek için saatlerdir bekleyen bunca insanı sahne çöktü diye geri çeviremezdik” dedi.

Emre Kaya, usta yorumunun yanı sıra sahne performansı ile unutulmaz bir gece yaşatırken, yaşanan coşkuya tanık olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ünlü sanatçıya mütevazı yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti. Başkan Pekyatırmacı, Emre Kaya hayranlarına da konserin bir ay içinde tekrarlanacağı sözünü verdi.

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