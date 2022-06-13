Meram’da ‘Benim Parkım Güvenli’ projesi yaygınlaşıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un seçim beyannamesinde de yer alan ‘Benim Parkım Güvenli’ projesi gün geçtikçe daha da fazla parkta yaygınlaşıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un göreve gelmeden önce seçim beyannamesinde yer alan ‘Benim Parkım Güvenli’ projesi ilçe genelindeki 27 parka yayıldı. Başkan Kavuş’un talimatlarıyla hayata geçen proje ile daha önce parklara güvenlik kameraları yerleştirilmiş ve vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Bu çerçevede Meram’daki güvenli park sayısı artırılarak toplamda 27 park 47 kamera ile daha güvenli hale getirildi.



“27 parkta 47 güvenlik kamerası sayısına ulaşıldı”

Meram’da ikamet eden tüm vatandaşların günlük yaşamlarını daha rahat hale getirmek üzere çalıştıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Belediye başkanlığımız öncesi mahallelerimizi ziyaretimde parklardaki güvenlik sorununa ilişkin birçok talep almıştık. Bu sorununun hemşehrilerimizin birçoğunun kanayan yarası olduğunu tespit ederek göreve gelir gelmez işe koyulduk. Bu çerçevede Bilgi İşlem Müdürlüğümüz ile planlamalarımızı yaparak ilk etapta öncelikli olarak ihtiyacı olan parklarımızın uygun bölümlerine güvenlik kameralarımızın montajını gerçekleştirdik. Devamında ise hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı parklara da arkadaşlarımız kameraları yerleştirdi. Toplamda 27 parkımız 47 güvenlik kamerasıyla gözetim altında tutuluyor” şeklinde konuştu.



Parklar meram.bel.tr’den canlı olarak izleniyor

Çağın getirdiği olumsuzluklarla birlikte olabilecek güvenlik sorunlarının önüne geçebilmek adına kameraların parklara yerleştirildiğini ifade eden Başkan Kavuş, “Yaz aylarının gelişiyle birlikte parklarımız, hemşehrilerimizin dinlenmek, sohbet etmek için yoğun olarak kullandığı alanlar haline geldi. Bazen bu sosyal alanlarda gayri ahlaki ve suç unsuru oluşturabilecek olumsuz durumlarda oluşabiliyor. Hemşehrilerimizin bu tür olumsuzluklara karşılık huzurunu temin etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Benim Parkım Güvenli’ projesi ile ilgili güzel tepkiler aldık. Ayrıca çalışma sırasında Yenilenebilir Enerji kullanımına özen göstererek Güneş Enerji sistemlerini kullandık. Daha önce çalıştığımız parklara ek olarak 16 parkımızı daha güvenli hale getirdiğimizi kamuoyuyla mutluluk duyarak paylaşmak istiyorum. Parklarımızı Meram Belediyemizin internet sitesi www.meram.bel.tr üzerinden ve Meram Belediyesi mobil uygulamamız üzerinden canlı olarak tüm hemşehrilerimiz 24 saat boyunca izleyebiliyor. “Benim Parkım Güvenli” projesi Meram’ımıza hayırlı olsun” dedi.



“Huzurun adresi Meram’da hemşehrilerimizin güvenliğinin de teminatıyız”

Başkan Mustafa Kavuş, tabiatıyla, tarihiyle, kültürüyle Meram’ın tüm Türkiye’de tanınan marka bir ilçe olduğunun altını çizerek, “Böylesine kıymetli bir ilçede görev almak sorumluluğumuzu fazlasıyla artırıyor. Bizler de bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve Meram’ın marka değerine katkı sağlayacak her türlü çalışmada var olmaya devam ediyoruz. Temennimiz Meram’da yaşayan hemşehrilerimizin daha rahat, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını devam ettirebilmeleri. Huzurun adresi Meram’da hemşehrilerimizin güvenliğinin de teminatıyız” dedi.

Meram’da kameralarla izlenen parkların isimleri şu şekilde;

Ulus Parkı, Tatlıcan Parkı, Pirebi Parkı, Muradiye Parkı, Muhtar Parkı, Meteoroloji Parkı, Maraş Parkı, Mahmuriye Parkı, Malta Parkı, Kosova Parkı, İpek Hoca Parkı, İlgi Parkı, Gül Parkı, Gökçeşme Parkı, Gildanlı Parkı, Ertuğrul Gazi Parkı, Doruk Parkı, Diltaş Parkı, Çaybaşı Parkı, Bölüm Parkı, Azerbaycan Parkı, Aymanas Parkı, Ayasofya Parkı, Anakent Parkı, Alpaslan Türkeş Parkı, Ahmet Yesevi Parkı, Acarlar Parkı.

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