Meram’da ‘Benim Parkım Güvenli’ projesi yaygınlaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da ‘Benim Parkım Güvenli’ projesi yaygınlaşıyor

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un seçim beyannamesinde de yer alan 'Benim Parkım Güvenli' projesi gün geçtikçe daha da fazla parkta yaygınlaşıyor.

Meram’da ‘Benim Parkım Güvenli’ projesi yaygınlaşıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un seçim beyannamesinde de yer alan ‘Benim Parkım Güvenli’ projesi gün geçtikçe daha da fazla parkta yaygınlaşıyor.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un göreve gelmeden önce seçim beyannamesinde yer alan ‘Benim Parkım Güvenli’ projesi ilçe genelindeki 27 parka yayıldı. Başkan Kavuş’un talimatlarıyla hayata geçen proje ile daha önce parklara güvenlik kameraları yerleştirilmiş ve vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Bu çerçevede Meram’daki güvenli park sayısı artırılarak toplamda 27 park 47 kamera ile daha güvenli hale getirildi.

“27 parkta 47 güvenlik kamerası sayısına ulaşıldı”
Meram’da ikamet eden tüm vatandaşların günlük yaşamlarını daha rahat hale getirmek üzere çalıştıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Belediye başkanlığımız öncesi mahallelerimizi ziyaretimde parklardaki güvenlik sorununa ilişkin birçok talep almıştık. Bu sorununun hemşehrilerimizin birçoğunun kanayan yarası olduğunu tespit ederek göreve gelir gelmez işe koyulduk. Bu çerçevede Bilgi İşlem Müdürlüğümüz ile planlamalarımızı yaparak ilk etapta öncelikli olarak ihtiyacı olan parklarımızın uygun bölümlerine güvenlik kameralarımızın montajını gerçekleştirdik. Devamında ise hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı parklara da arkadaşlarımız kameraları yerleştirdi. Toplamda 27 parkımız 47 güvenlik kamerasıyla gözetim altında tutuluyor” şeklinde konuştu.

Parklar meram.bel.tr’den canlı olarak izleniyor
Çağın getirdiği olumsuzluklarla birlikte olabilecek güvenlik sorunlarının önüne geçebilmek adına kameraların parklara yerleştirildiğini ifade eden Başkan Kavuş, “Yaz aylarının gelişiyle birlikte parklarımız, hemşehrilerimizin dinlenmek, sohbet etmek için yoğun olarak kullandığı alanlar haline geldi. Bazen bu sosyal alanlarda gayri ahlaki ve suç unsuru oluşturabilecek olumsuz durumlarda oluşabiliyor. Hemşehrilerimizin bu tür olumsuzluklara karşılık huzurunu temin etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Benim Parkım Güvenli’ projesi ile ilgili güzel tepkiler aldık. Ayrıca çalışma sırasında Yenilenebilir Enerji kullanımına özen göstererek Güneş Enerji sistemlerini kullandık. Daha önce çalıştığımız parklara ek olarak 16 parkımızı daha güvenli hale getirdiğimizi kamuoyuyla mutluluk duyarak paylaşmak istiyorum. Parklarımızı Meram Belediyemizin internet sitesi www.meram.bel.tr üzerinden ve Meram Belediyesi mobil uygulamamız üzerinden canlı olarak tüm hemşehrilerimiz 24 saat boyunca izleyebiliyor. “Benim Parkım Güvenli” projesi Meram’ımıza hayırlı olsun” dedi.

“Huzurun adresi Meram’da hemşehrilerimizin güvenliğinin de teminatıyız”
Başkan Mustafa Kavuş, tabiatıyla, tarihiyle, kültürüyle Meram’ın tüm Türkiye’de tanınan marka bir ilçe olduğunun altını çizerek, “Böylesine kıymetli bir ilçede görev almak sorumluluğumuzu fazlasıyla artırıyor. Bizler de bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve Meram’ın marka değerine katkı sağlayacak her türlü çalışmada var olmaya devam ediyoruz. Temennimiz Meram’da yaşayan hemşehrilerimizin daha rahat, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını devam ettirebilmeleri. Huzurun adresi Meram’da hemşehrilerimizin güvenliğinin de teminatıyız” dedi.
Meram’da kameralarla izlenen parkların isimleri şu şekilde;
Ulus Parkı, Tatlıcan Parkı, Pirebi Parkı, Muradiye Parkı, Muhtar Parkı, Meteoroloji Parkı, Maraş Parkı, Mahmuriye Parkı, Malta Parkı, Kosova Parkı, İpek Hoca Parkı, İlgi Parkı, Gül Parkı, Gökçeşme Parkı, Gildanlı Parkı, Ertuğrul Gazi Parkı, Doruk Parkı, Diltaş Parkı, Çaybaşı Parkı, Bölüm Parkı, Azerbaycan Parkı, Aymanas Parkı, Ayasofya Parkı, Anakent Parkı, Alpaslan Türkeş Parkı, Ahmet Yesevi Parkı, Acarlar Parkı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da sona yaklaşıldı
Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş
YEREL HABERLER Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de ...
AK Parti Konya’da 76. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Konya’da 76. İl Danışma Meclisi Toplantısı ...
Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve bir köpeği öldüren zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve bir köpeği ...
Emre Kaya Konya&#039;da konser verdi 
YEREL HABERLER Emre Kaya Konya'da konser verdi 
Konya'da Emre Kaya izdihamı Emre Kaya, çöken sahneye rağmen sahnede
YEREL HABERLER Konya'da Emre Kaya izdihamı Emre Kaya, çöken sahneye ...
Konya’da balık fabrikası alev alev yandı
YEREL HABERLER Konya’da balık fabrikası alev alev yandı
Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık imzaladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık imzaladı
Yasir Subaşı Konyaspor’da
YEREL HABERLER Yasir Subaşı Konyaspor’da
BBP Genel Başkanı Destici: “Masadaki her liderin kafasında farklı isim var”
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici: “Masadaki her liderin ...
Ankara’daki Konya Günleri tamamlandı
YEREL HABERLER Ankara’daki Konya Günleri tamamlandı
Köpeğe çarpan otomobil bir evin bahçesine savruldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan otomobil bir evin bahçesine savruldu: 1 ...
Polis hayalinden vazgeçti, ceketini satıp açtığı dükkanda 65 yıldır terzilik yapıyor
YEREL HABERLER Polis hayalinden vazgeçti, ceketini satıp açtığı ...
Konyaspor, kuruluşunun 100'üncü yılını kutluyor
YEREL HABERLER Konyaspor, kuruluşunun 100'üncü yılını kutluyor
Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta husumetlisini öldürdü 
YEREL HABERLER Kamyoneti silah zoruyla alıp, gittiği sokakta ...
“Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” projesinin galası yapıldı
YEREL HABERLER “Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” projesinin galası ...
TDBB ile Özbekistan arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER TDBB ile Özbekistan arasında işbirliği protokolü ...
Gasp ettikleri araçla husumetlisini öldürdüler
YEREL HABERLER Gasp ettikleri araçla husumetlisini öldürdüler
Karatay Kent Konseyi’nden Türkiye’de bir ilk ‘Atıksız Yaşam Kampı’
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi’nden Türkiye’de bir ilk ‘Atıksız ...
Konya’da Enduro Fest heyecanı
YEREL HABERLER Konya’da Enduro Fest heyecanı
MHP'li Kalaycı: Biz 'Cumhur İttifakı'yız, tarafımız Türkiye
YEREL HABERLER MHP'li Kalaycı: Biz 'Cumhur İttifakı'yız, tarafımız ...
Başkan Altay: “TDBB olarak birçok uluslararası kuruluşa örnek teşkil ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: “TDBB olarak birçok uluslararası ...
Beyşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gençlik Konferansı
YEREL HABERLER Beyşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Konya’da su sayacı hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da su sayacı hırsızı tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.