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AK Parti Konya’da 76. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

İHA

AK Parti Konya’da 76. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Konya İl Başkanlığı’nın 76. İl Danışma Meclisi Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Aziziye Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız ve Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

“Ülkede muhalefet sorunu var”
İl danışma meclisinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti’yi diğer partilerden farklı kılan en önemli özelliğinin birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı. 11,5 milyona yakın üyesi ile AK Parti’nin sadece Türkiye’de değil bütün dünyada en güçlü siyasi kuruluş olduğunu ifade eden Usta, 20 yıldır eser siyaseti yaptıklarının altını çizdi. Usta, “Vesayet odaklarıyla mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek ve her zaman devam edecek. Türkiye'de bir muhalefet sorunu var, bunun hepimiz farkındayız. Muhalefette isimler ve partiler değişse de ülke yararına yapılan hiçbir iş yok. Şimdi 6'lı bir masa kurdular. Bu masada görünmeyenler var, bu masada çok hesaplar var. Bu millet bunları yemez. Hakikat her zaman kazanır. Söyledikleri tek bir şey var o da güçlendirilmiş parlamenter sistem. Türkiye artık geri dönmeyecek. Türkiye artık eski Türkiye olmayacak. 2023'te Allah'ın izniyle en başarılı şekilde yine 16. zaferimizi alarak çıkacağız. Allah'ın izniyle bu zor günleri de el birliği ile aşacağız. 2023 bir dönüm noktası olacak” dedi.

“Türkiye’ye örnek oluyoruz”
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, Türkiye’nin ve Konya’nın 20 yılda pek çok değişim ve dönüşüme şahitlik ettiğini dile getirdi. Başkan Angı, “Şehrimiz sanayide, ticarette, ekonomide, sporda, sanatta ve kültürde bir bütün halinde büyümeye devam ediyor. Tahir Başkanımız ile başlayan ve Uğur Başkanımızla yürüyen çalışmalarla modern belediyecilik noktasında tüm Türkiye’ye örnek oluyoruz. 2019 seçimlerine dönüp baktığımız zaman İstanbul ve Ankara için adaylar ne ve vaatlerde bulunmuştu. Aradan geçen 3 yılda maalesef hiçbirini gerçekleştiremedikleri gibi yürüyen işleri bile yürütemez hale geldiler. Biz ilk günden itibaren siz değerli dava arkadaşlarımızla birlikte bu yolda yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin konumu ve dünyaya verdiği mesaj net bir şekilde ortada. Dolayısıyla 2023 seçimlerine sıkı çalışmalıyız. Gerek yaz döneminde gerek kış döneminde tempomuzu artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Tarihi bir süreç yaşanıyor”
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 2023 seçimlerinin önemine değinerek, “Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bu coğrafyada iş bitmez. Cumhurbaşkanımız 3040 yıldır bu davada en çok koşturan bir büyüğümüz ve hala da hepimizden fazla çalışmaya devam ediyor. Bugünlerdeki gündemi tam ve sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için siyasal tarihimize bakmakta fayda var. AK Parti belediyeciliği döneminde şehrimiz yeni bir atılım gerçekleştirdi ve yeni bir sıçrama yaptı. Şimdi hepimizin görevi bunu bir sonraki aşamaya taşımak. Biz öyle kolay yollarla gelmedik buralara. 40 yıllık, 50 yıllık mücadele ile devletle milleti buluşturduk ve hamdolsun bugün Türkiye artık dünyada sözü geçen bir ülke oldu” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalarımız sürüyor”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, merkez ve 28 ilçede yatırım ve çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Konya’nın belediyecilik manasında Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi olduğuna değinen Başkan Altay, “Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı’da son noktaya gelindi. İnşallah Kurban Bayramı'nda tamamlanarak açılmış olacak. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin dönüşümü ile ilgili süreci de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte yürütüyoruz. Dükkanlarımızın yapımı devam ediyor. Yine Konya'da çok önemli bir gündem olan ağır bakımla ilgili süreçte de imzalarda son aşamaya geldik. Ağır bakımın taşınması ile ilgili süreci de en kısa zamanda başlatmak istiyoruz. Selçuklu ilçemizdeki cephaneliğin taşınması ile ilgili süreç devam ediyor. Çumra bölgesine yeni bir cephanelik inşa ediyoruz. Tüm bu hizmetleri yaparken bir taraftan da hizmetlerimizi en ucuz bir şekilde sunmak için çaba sarf ediyoruz. 30 büyükşehir içerisinde en ucuz ulaşımı biz gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte Konya'ya hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.
Programda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, AK Parti 22. Dönem Konya Milletvekili Halil Ürün ve AK Parti 23. Dönem Konya Milletvekili Ahmet Büyükakkaşlar da birer selamlama konuşması gerçekleştirerek il danışma meclisinin hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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