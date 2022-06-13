Konya’da 4. Sufi Sinema Günleri etkinlikleri

Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’yı teşriflerinin 795. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 1619 Haziran tarihleri arasında Sufi Sinema Günleri gerçekleştirilecek.

Teşerrüfi Konya etkinlikleri çerçevesinde 4.’sü gerçekleştirilecek Sufi Sinema Günleri’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, “Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelip yerleştikleri günün hatırasına yapılan Teşerrüfi Konya etkinlikleri çerçevesinde; Uluslararası Sufi Sinema Günleri’nin dördüncüsü gerçekleştirilecektir. 1619 Haziran tarihlerinde yapılacak olan bu etkinlikte, irfanımızı sinemaya başarıyla aktaran değerli bazı yönetmenler, değerli eserler, filmler, belgeseller, kısa filmler, paneller, atölye çalışmaları gibi daha pek çok faaliyet yer alacaktır. 4. Sufi Sinema Günleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı (Sinema Genel Müdürlüğü), Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi, Karatay Belediyesi ve Konya Kültürünü Araştırma Geliştirme Derneği‘nin maddi ve manevi katkılarıyla gerçekleştirilecektir” dedi.

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