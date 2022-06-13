Kalorifer peteği ve musluk bataryaları çalan şüphelilere suçüstü

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Konya'nın Kulu ilçesinde evlerden kalorifer petekleri ve musluk bataryaları çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, dün 16.45 sıralarında Kulu ilçesi Alpaslan Mahallesi 139239. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan apartman dairesinden kalorifer peteklerini ve musluk bataryalarını çalanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daireden malzeme söken ve araca yüklemeye çalıştıkları sırada 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ilk ifadesinde aynı apartmandan daha öncede musluk bataryaları çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.B., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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