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Medicana, Konyaspor’un 100. Yıl Festivalinde sağlığın nabzını tutuyor

İHA

Medicana, Konyaspor’un 100. Yıl Festivalinde sağlığın nabzını tutuyor

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi, Konyaspor’un 100. Yıl Festivalinde de yanında.
Konyaspor’un sağlık sponsoru olan Medicana, festivale katılan tüm markalar ve kuruluşların acil müdahale ihtiyaçlarına, uzman hekim kadrosu ve tecrübeli hemşireleri ile şifa dağıttı. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’in ziyaret ettiği sağlık çadırında; festivale katılım sağlayan tüm misafirlere tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, ateş ölçümü ve hijyen kiti dağıtımı yapıldı. Medicana, “Konyaspor 100. yılını kutluyor, Medicana Konyaspor ile gurur duyuyor” sloganıyla festival boyunca sağlık desteği vermeye devam edecek.

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