Stadyumdaki konserde 2 kişi kedi yoluna çıktı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYASPOR´un 100´üncü yıl kutlamalarının 3´üncü gününde Göksel ve Manga, Medaş Konya Büyükşehir Stadı´nda 15 bin kişiye konser verdi. Konser sırasında 2 kişi stadyumun kedi yolu olarak bilinen tavan kısmına çıktı.
Konyaspor´un 100´üncü yıl kutlamaları festivalinin 3´üncü gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festival kapsamında Göksel ve Manga, Konya Büyükşehir Stadı´nda sahne aldı. Işık ve lazer gösterilerinin de yapıldığı stadı dolduran yaklaşık 15 bin kişi, şarkılara eşlik etti. Manga sahne aldığı sırada, stadyumun kedi yolu olarak bilinen bölümüne çıkan 2 kişi paniğe neden oldu. Metrelerce yüksekten şarkılara eşlik eden 2 kişi, bir süre eğlendikten sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2022-06-14 11:47:08
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