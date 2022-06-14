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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay UCLG Akdeniz Kentsel Göç Forumu’na katıldı

İHA

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Yönetim Kurulu Toplantısı çerçevesinde düzenlenen Akdeniz Kentsel Göç Forumu'na katıldı. Başkan Altay, göçten en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen UCLG MEWA bölgesinin uluslararası camiadan yeterince destek alamadığına dikkat çekti.

Başkan Altay UCLG Akdeniz Kentsel Göç Forumu’na katıldı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Yönetim Kurulu Toplantısı çerçevesinde düzenlenen Akdeniz Kentsel Göç Forumu’na katıldı. Başkan Altay, göçten en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen UCLG MEWA bölgesinin uluslararası camiadan yeterince destek alamadığına dikkat çekti.
UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı çerçevesinde düzenlenen Akdeniz Kentsel Göç Forumu’na katıldı. İspanya’nın Sevilla şehrinde gerçekleştirilen forumda konuşan Başkan Altay, son yılların herkes için olağanüstü ve çok zorlu geçtiğini, bu durumdan en fazla etkilenenlerin yine en hassas gruplar olduğunu söyledi. Özellikle pandemi sürecinde dünyanın kötü günler yaşadığına şahitlik ettiklerini belirten Başkan Altay, “Yerel yöneticilerin devletin halka en yakın temsilcileri olarak pandeminin etkilerini bizzat sokaklarımızda yakından hissettik. Bu süreçte özellikle göçmenler bu güçlükleri en yakından hisseden grupların başında geldi.” diye konuştu. Göçten en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen UCLG MEWA (Ortadoğu ve Batı Asya) bölgesinin uluslararası camiadan yeterince destek alamadığına dikkat çeken Başkan Altay, “Göç ve yerinden edilmenin küresel yönetişiminde yerel ve bölgesel yönetimlerin rolünü tanımlamak için birçok adım atıldı. Ancak karar masasında bir yer edinebilmek için daha yapılması gereken çok şey var. Bizler yalnızca uygulama ortakları değiliz. Aynı zamanda sahadan edindiğimiz tecrübelerin ve bizlere rehber olan değerlerimizin nasıl yenilikçi, etkin ve pragmatik sonuçlar doğurduğunu da gösterdik” ifadelerini kullandı.

"Karar alma şeklini değiştirmenin zamanı çoktan geldi"
Göç olgusunun herkes adına doğru bir şekilde yönetilmesi için yerel yönetimlerin devletler ve paydaşlara ihtiyacı olduğu kadar, onların da yerel yönetimlere ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Tüm halklarımızın sağlığa ve temel hizmetlere eşit imkânlarla ulaşmalarının en büyük öncelik olduğuna ve bu çabanın yönetimin tüm katmanları tarafından üstlenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda karar alma şeklini değiştirmenin ve toplumlarımızı karar alma süreçlerinin merkezine koymanın zamanı çoktan geldi” diye konuştu.

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