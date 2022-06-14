Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı (2)

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CİHANBEYLİ'Yİ DE SAĞANAK VURDU

Konya'da Kulu ilçesinden sonra Cihanbeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu. Otogar ile yakınındaki caddelerde bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, tahliye çalışması başlattı. Sular altında kalan bazı yerler, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)Mehmet YILMAZ/ KONYA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya Mehmet YILMAZ

2022-06-14 17:30:43



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