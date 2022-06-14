Ereğli'de selde mahsur kalan 2 kişi botla kurtarıldı (2)



KONYA VALİLİĞİ:293 NOKTADA SU BASKININA MÜDAHALE EDİLDİ

Konya Valiliği, sağanak sonrası yaşanabilecek olumsuzlara yönelik valiliğin talimatı ve koordinasyonunda AFAD sekretaryasında oluşturulan Çalışma Grubu'nun 7/24 çalışma esasına göre faaliyete başladığını açıkladı. AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ ve ilçe belediyelerinin bulunduğu kurumlardan oluşan Çalışma Grubu'nda 350 personel ve 132 aracla olayla müdahale edildiği kaydedildi. Bugün saat 11.00'den itibaren çağrı merkezine yapılan 178 ihbardan 157'sinin sonuçlandığını ve 21 başvuru ile ilgili de çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada 293 noktada oluşan su baskına müdahale edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

''Yoğun yağıştan dolayı hasar görmüş yolların onarımı yapılmakta ve su birikintileri tahliye edilmektedir. Karayolları Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde Konya, Ankara ve Aksaray, Aksaray ve Adana Devlet yollarında ve Güneysınır il yolunda aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı çalışmalar devam etmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı diğer yollarımızda tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Yollardaki çamur örtüsü temizlenmekte, suların tahliyesi için rögar ve gider çıkışına sel suları yönlendirilmektedir. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından 293 noktada ve 3 alt geçitte meydana gelen su baskınına müdahale edilmiştir. Ereğli-Zengen Mahallesinde kamyon üstünde mahsur kalan 2 vatandaşımız Ereğli itfaiye ekipleri tarafından botla alınarak güvenli bölgeye sevk edilmiştir. Yoğun yağışların neden olduğu tarım alanları, meralar v.b. alanlardaki tarımsal zararları tespit etmek ve müdahale etmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ivedilikle saha çalışmalarına başlamıştır. Yoğun yağış ve sonrasında meydana gelen olumsuzluklara karşı sorumlu olduğu yollarda trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çalışmalar yürütülmektedir. Kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Aşırı yağışlardan dolayı yapısal hasarları tespit etmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalara başlamıştır."

Aşırı yağışlardan dolayı barınma alanları hasar gören tarım işçilerinin gıda ihtiyacının karşılandığını belirtilerek, "İçeri Çumra´da çadır içi malzemeleri selden hasar görmüş tarım işçilerine Sivil Toplum Kuruluşlarımız tarafından 25 adet gıda kolisi, 60 adet battaniye dağıtımı yapılmıştır. İaşe ve battaniye dağıtımı devam etmektedir. Ereğli ilçemizde selde zarar gören mevsimlik tarım işçilerimize Ereğli Belediyesi tarafından bin kişilik sıcak çorba dağıtımı yapılmış, Kaymakamlık ve AFAD ekiplerince 100 adet battaniye dağıtımı yapılmıştır.'' ifadelerine yer verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya KONYA, (DHA)-

2022-06-14 21:47:22



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