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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk Oyunları Ligi’nde ödüller sahibini buldu

İHA

Halk Oyunları Ligi’nde ödüller sahibini buldu

Konya Büyükşehir Belediyesinin Spor Konya Projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği Halk Oyunları Ligi’nde dereceye giren okullar belli oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Konya Projesi çerçevesinde yürütülen Halk Oyunları Ligi final müsabakasında ödüller sahibini buldu. Toplam 12 takımın katıldığı ve ön eleme turlarının tamamlandığı Halk Oyunları Ligi’nde; finale kalan Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu, Mustafa bülbül Ortaokulu, Cumhuriyet Ahmet Haşhaş Ortaokulu ve Maraşal Mustafa Kemal Ortaokulu’nun öğrencileri Selçuklu Kongre Merkezi’nde birincilik için yarıştı. Programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti. Uzbaş, “Biliyorsunuz coğrafyamızın kuzeyinde horon, batısında zeybek, güneydoğusunda halay ve bizim de olduğumuz coğrafyada kaşık oyunları, çiftetelli gibi birçok güzel halk oyunları var. Birçok kültürel mirası barındırıyor coğrafyamız. Bugün de halk oyunlarından en güzel örnekleri kıymetli kardeşlerimiz icra edecek. Birlikte keyifle izleyeceğiz. Katılan tüm öğrencileri tebrik ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın sizlere selamlarını getirdim” dedi.
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, sporu bir yaşam kültürü haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, “Halk oyunları sadece bir spor dalı olarak görülmemeli, aynı zamanda bir kültür olduğu bilinmeli ve bu kültürü yaşatarak yarınlara aktarılma noktasında önemli bir köprü olduğu da unutulmamalıdır” diye konuştu.
Finale kalan okulların yarıştığı halk oyunları gösterisinde birinci olan Mustafa Bülbül Ortaokulu, ikinci olan Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu, üçüncü olan Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu ve dördüncü olan Cumhuriyet Ahmet Haşhaş Ortaokulu öğrencilerine madalya ve kupaları protokol tarafından verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi; birinci olan öğrencileri bisiklet, ikinci olan öğrencileri akıllı saat, üçüncü olan öğrencileri scooter ve dördüncü olan öğrencileri spor ayakkabı ile ödüllendirecek. Müsabakalara katılan 12 okulun öğrencilerine de eşofman takımı hediye edilecek.

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