Konya Büyükşehir Belediyesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğü “Okullarımız Çiçek Açıyor Projesi” ile öğrenciler bitkilerin ekim, dikim, bakım ve ürün alma aşamalarını öğreniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Okullarımız Çiçek Açıyor Projesi” başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor. Bitkilerin ekimdikim, bakım, ürün alma aşamalarını öğrencilere yaptırarak öğrencilerde, teorik ve pratikte genel bir tarım kültürü oluşturmak amacı taşıyan projeye öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehir merkezinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 9 ortaokuldan öğrenciler ve veliler etkinliklere katıldı. Proje için okullardaki uygun bir sınıf sera haline dönüştürülerek atık malzemelere ve saksılara ekim ve dikim yapıldı. Bitki yetiştiriciliğinde tarımsal faaliyetler aşamalı bir biçimde gerçekleştirilirken; öğrencilere toprak hazırlığı, ekimdikim, bitki besleme, sulama, yabancı ot temizliği, çapalama ve hasatla ilgili genel bilgiler verildi. Teorik eğitimler sırasında iletişim, odaklanma, dinleme, soru sorma, derse devam etme ve katılım problemi yaşayan öğrencilere ise rehabilitasyon desteği sağlandı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da devam edecek proje aynı zamanda Osman Gazi Ortaokulu’nda yürütülen “Kendimle Mutluyum, Okulumu Seviyorum” Erasmus Projesi’nin yaygınlaştırma projesi olarak Konya İnsan Mektebi’nin içinde de yer alıyor.

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