Beyşehir Gölü’nde yeni balık av sezonu dualarla açıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, üreme dönemindeki balıkların neslini koruyabilmek amacıyla 15 Mart’tan itibaren başlayan 3 ay süreli su ürünleri av yasağı sona erdi. Yeni balık av sezonu dualarla açıldı.

Av yasağının sona ermesi dolayısıyla balıkçılar, Beyşehir ilçe merkezinde Öğretmenevi önündeki sahil ile Köprübaşı mevkisindeki balıkçı limanında bir araya geldi. Dualar eden balıkçılar, kazasız belasız bir sezon dileğiyle yeni av sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek’in yaptırdığı duanın ardından, yeni sezonun kazasız belasız geçmesi için hep birlikte eller semaya kaldırılarak dua edildi.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, yeni av sezonunun açılışına katılan ilçe protokolüne ve herkese teşekkür ederek, bereketli bir sezon dileğinde bulundu. Kurt, “Geçmişte bu gölde çok aşırı kayıplar ve zayiatlar verdik. Gölümüzün daha verimli, bereketli olması için bir etkinlik düzenledik. Biz her yıl av sezonu öncesi bunu yaparız. Tabi, Beyşehir Gölü’nde 15 Mart15 Haziran tarihleri arasında sürdürülebilir bir balıkçılık için bir yasak dönem vardı. Bu yasak dönemde 467 tane ruhsatlı teknemizin tamamının da bu yasaklara uyduğunu iddia ediyorum. Üyelerimizin hiçbirisi de cezayla karşı karşıya kalmadı. Ve yakalanma durumu da söz konusu olmadı. Ama her zaman bahsettiğimiz gibi balıkçı olmayan, dışarıdan gelenlerin kıyıda kenarda kaçak ve hoyratça balık yakalamalarına bizler de karşıyız. Tespit edildiğinde jandarmamız ve ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz de onlara gerekli cezai müeyyideleri uyguluyorlar. Onlara da görevlerini eksiksiz yapmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Beyşehir Gölü’ne yarın balıkçılarımız nasip olursa ‘vira Bismillah’ diyerek balık avına çıkmaya başlayacak. Onlardan beklentimiz, kesinlikle ufak, boy limitlerine uymayan balıkları tutmamaları. Kooperatifimizin belirlediği kurallara mutlak suretle uymalarıdır” diye konuştu.



Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya da, Beyşehir’de balıkçılık yapanların avlanma sezonunda yasaklara ve tedbirlere uyduklarını belirterek, “Balık avlamadılar, balıklarımız yumurtlama dönemini başarıyla geçirdi. Yavrular da artık yavaş yavaş büyümeye başladı. 20222023 yılının balıkçılarımız için hayırlı ve bereketli olmasını istiyoruz. Kazasız belasız hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Onlardan ricamız, kendilerinin gelecekteki tutacakları balıkları korumalarıdır” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, yeni av sezonunun başlangıcında güzel bir şenliğin içerisinde olduklarını dile getirerek, “Balıkçımızın umutla Allahü tealaya sığınarak, kazasız belasız bir balık avı sezonu için dua ederek açılış yapıyoruz. Balık avcılarımıza bol şanslar diliyoruz, bereketli olsun diliyoruz, Beyşehir Gölü’nden çıkacak balıklar sağlık sıhhat için şifa olsun, kazancınız bol olsun” ifadelerini kullandı.

Beyşehirli balıkçı Hasan Katmerci de, yeni av sezonu öncesinde tüm balıkçıların farklı bir beklenti içerisinde olduğunu dile getirerek, “İnşallah bol bereketli bir av dönemi olur. Bu sene yağmurumuz, yağışımız da bol yağdı. Gölümüzde balığımız da bereketli olur inşallah. Bu sene gölümüz bolca korundu, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 1996 yılından bu yana gelenek olarak göle av sezonu başlangıcında kurban kesiyoruz, inşallah kazasız belasız bir dönem geçirmeyi diliyoruz” dedi.

Yeni av sezonunun açılış programına Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, balıkçılar katıldı.

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