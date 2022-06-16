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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yoğun yağışlardan olumsuz etkilenen Hatunsaray, Botsa, Kayadibi ve Yeşildere mahallelerini ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldı.
Konya’da etkili olan şiddetli yağmur merkeze uzak bazı mahallelerde küçük çaplı hasara yol açarken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Hatunsaray, Botsa, Kayadibi ve Yeşildere mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yağışlardan olumsuz etkilenen mahallelerin muhtarlarından son durum hakkında bilgi alan Başkan Kavuş, ekibiyle birlikte hasar tespit çalışmalarına katıldı. Başkan Kavuş, “Şehrimizde geçtiğimiz günlerde yağan yoğun miktarda yağışla birlikte bazı mahallelerimizde bu durum hasara yol açtı. Ekili arazileri sular altında kalan hemşehrilerimiz oldu, bazı evleri su bastı. Biz de hem son durum hakkında bilgi almak hem de yaraların sarılması noktasında yapılabileceklerle ilgili ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Acil müdahale ekibi oluşturarak ilk andan itibaren hemşehrilerimizin yanında olduk”
Hatunsaray, Botsa, Kayadibi ve Yeşildere mahalleleri sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kavuş, “Aniden bastıran yağışların ardından Meram Belediyesi olarak acil müdahale ekibi oluşturarak hemşehrilerimizin yardımına koştuk. Devletimizin tüm kurumları çok sayıda araç ve iş makinesi ile bölgede zararın büyümemesi ve hayatın bir an önce normale dönmesini sağlamak için canla başla mücadele ettiler. Meydana gelen olumsuzluklar ve su baskınlarına karşı ekipler öncelikle önleyici tedbirler almış, devamında ise yaraların sarılması amacıyla çalışmalarını tüm gece ve gün boyunca devam ettirmişlerdir. Her durumda olduğu gibi bu olayda da hemşehrilerimizin yanındaydık ve yanlarında yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yaşanması muhtemel sel olaylarına karşı kurumlarımız değerlendirmelerini yapıyor”
Kavuş, bölgedeki çalışmaların süreceğini belirterek, “Bereketin afete dönüşmesini istemeyiz. Daha sonra yaşanması muhtemel sel ve afetlere karşı önlem amacıyla ıslah edilmesi gereken kanallarla ilgili de ilgili kurumlarımız gerekli incelemelerini sürdürüyor ve değerlendirmelerini yapıyor. Bu doğa olayının sebep olduğu yaraların sarılması için Meram Belediyemiz ve devletimizin tüm kurumları ile hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya ve her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Rabbim beterinden korusun. Geçmiş olsun” diye konuştu.
Mahalle sakinleri ile muhtarlar, Kavuş ve ekibine yağışların başladığı ilk andan itibaren zararın en aza indirilmesi için gösterdikleri özveri nedeniyle teşekkür etti.

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