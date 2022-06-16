Gevale Kalesi restorasyon çalışmalarında 2. etap tamamlandı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı restorasyon çalışmalarında 2. etabı tamamlanan Gevale Kalesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya turizmine kazandırılacak olan Gevale Kalesi’nde 2.etap çalışmaları tamamlandı. Restorasyon çalışmaları bittiğinde şehrin sembollerinden biri haline gelecek olan tarihi Gevale Kalesi’nden tüm Konya rahatlıkla izlenebilecek. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.



“Gevale Kalesi Konya’nın sembollerinden biri olacak”

Gevale Kalesi’nin tarihin derinliklerine giden bir mekan olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Burası hem Konya’nın 360 derece gözlemlenebildiği hem de Antik Dönemden itibaren bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Yürütülen kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı ve ulaşılmaya devam ediyor. İnşallah burada oluşan kazıdan çıkan eserlerin sergilendiği alanların olduğu ve buradaki restorasyonlarla birlikte Konya’nın turizmine ve siluetine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Selçuklu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Müzeler Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin iş birliği ile tarihi Gevale Kalesi'nde bin 700 metre rakımda devam eden çalışmalarda 2. etap tamamlandı. Çalışmaların bitmesiyle Konya turizmine sembol bir tarihi mekan daha kazandırılmış olacak.

Öte yandan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kendi telefonuyla Gevale Kalesi’nden yaptığı özçekimi de sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Pekyatırmacı paylaşımında Gevale’de çalışmalarımız tamamlandığında siz de benim gibi harika özçekimler çekebilecek” ifadesini kullandı.

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