Kılca: “Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılca: “Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz”

İHA

Kılca: “Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, atıcılık tarihinde ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen “ISSF Plak Atışları Grand Prix” şampiyonasına katılmak üzere Konya’ya gelen sporcuları ağırladı.
Atıcılık tarihinde ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen “ISSF Plak Atışları Grand Prix” Şampiyonası 18 ülkeden toplam 107 sporcunun katılımıyla Konya’da başladı. Konya’da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları atıcılık müsabakalarının da yapılacağı Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonunda gerçekleştirilecek müsabakaların açılış seremonisi Karatay Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve ISSF Teknik Delegesi Mohammed Wahdan’ın da katılımıyla 18 ülkeden 107 sporcuyu Karatay Belediyesi’nde ağırladı.

“Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız”
Uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi. Spor ve gençlik alanlarında hayata geçirdikleri çalışmalar ile Karatay’ı marka konumuna getirmek istediklerini dile getiren Hasan Kılca, “18 ülkeden 107 sporcuyu Hazreti Mevlana’nın şehrinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ISSF Plak Atışları Grand Prix Şampiyonası’nın çok güzel bir yarışma olacağına yürekten inanıyorum. Bizler Karatay Belediyesi her zaman sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sporcularımızın heyecanını paylaşıyoruz”
Konya’da ilk defa uluslararası düzeyde bu kadar büyük katılımlı bir turnuva düzenlendiğine vurgu yapan Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu da, sporcuların heyecanını paylaştıklarını söyleyerek; “Türkiye’nin kadim şehri Konya’da sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Konya’da ve Türkiye’de ilk defa bu kadar büyük katılımlı uluslararası bir yarışma düzenleniyor. Bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. Ben de eski sporcu olarak sporcularımızın şu andaki heyecanı hissediyorum. Türkiye atıcılık sporunda ve tesisleşmede her geçen gün daha iyi bir noktaya geliyor. Yarışmalar süresince sporcularımıza başarılar diliyor ve katılımları için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Hasan başkanımız her zaman sporcunun yanında”
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ise, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın her zaman yanlarında olduğu belirterek, ISSF Plak Atışları Grand Prix” Şampiyonasına verdiği destekten dolayı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Abdurrahman Şahin, şampiyona ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Atıcılık Federasyonluğu tarafından düzenlenen toplamda 18 ülkeden 107 sporcunun katıldığı ISSF Plak Atışları Grand Prix” Şampiyonasının açılış programını Karatay Belediyesinde gerçekleştiriyoruz. Konya her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da örnek sporcuların yetiştiği kadim bir şehir. Bu çerçevede ilimiz bu yıl İslam Ülkeleri Spor Başkenti, 2023 yılında da Dünya Spor başkenti olarak tarihteki yerini almıştır. Bu yıl ilimizde 918 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 5. İslami Dayanışma oyunları için geri sayım başlamış olup, oyunlar için yapılan hazırlıkların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar için 56 ülkeden 5 bine yakın sporcu kafilesinin katılımı beklenmekte olup. Ülkemize ve şehrimize gelen misafirlerimize en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bu organizasyonda da katkı ve desteklerini bizlerden esirgemeyen ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ve Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gevale Kalesi restorasyon çalışmalarında 2. etap tamamlandı
YEREL HABERLER Gevale Kalesi restorasyon çalışmalarında 2. etap ...
Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 ...
Vali Özkan: “Türk Jandarma Teşkilatı kamu hizmetini çok güzel bir şekilde yerine getirmektedir”
YEREL HABERLER Vali Özkan: “Türk Jandarma Teşkilatı kamu hizmetini ...
Gönüllü öğretmenler tiyatro ile sahnede ders verdi
YEREL HABERLER Gönüllü öğretmenler tiyatro ile sahnede ders verdi
Ailesinin aldığı 'pamuk' isimli oğlağı biberonla besliyor
YEREL HABERLER Ailesinin aldığı 'pamuk' isimli oğlağı biberonla ...
'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi
YEREL HABERLER 'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı ...
Hasan Kılca yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Hasan Kılca yol asfaltlama çalışmalarını yerinde ...
Çaldığı bisikletle yakalandı, polisi maket bıçağıyla yaraladı
YEREL HABERLER Çaldığı bisikletle yakalandı, polisi maket bıçağıyla ...
Hırsızlıktan aranan şüpheli kendisini durduran polise bıçakla saldırdı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan aranan şüpheli kendisini durduran polise ...
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için ...
Oruç Reis Evleri’nde kuralar çekildi
YEREL HABERLER Oruç Reis Evleri’nde kuralar çekildi
SÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER SÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde mezuniyet ...
Konya’da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ...
Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldı
YEREL HABERLER Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını ...
Beyşehir Gölü’nde yeni balık av sezonu dualarla açıldı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde yeni balık av sezonu dualarla ...
Yargıtay'ın bozduğu Kadir Şeker´in dosyası, yerel mahkemeye gönderildi
YEREL HABERLER Yargıtay'ın bozduğu Kadir Şeker´in dosyası, yerel ...
Konya’da Tarla Günü'nde yeni hububat çeşitleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Konya’da Tarla Günü'nde yeni hububat çeşitleri ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Hadim Jandarma Komutanlığı 183. yılını fidan dikerek kutladı
YEREL HABERLER Hadim Jandarma Komutanlığı 183. yılını fidan dikerek ...
Ereğli Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında
Konya Büyükşehir ve İl Milli Eğitim İşbirliğinde okullar çiçek açtı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir ve İl Milli Eğitim İşbirliğinde ...
Selçuklu’da öğretmenlere sıfır atık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Selçuklu’da öğretmenlere sıfır atık eğitimi verildi
Olta tutkunları sudak balığı yarışmasında bir balık bile yakalayamadı
YEREL HABERLER Olta tutkunları sudak balığı yarışmasında bir balık ...
Halk Oyunları Ligi’nde ödüller sahibini buldu
YEREL HABERLER Halk Oyunları Ligi’nde ödüller sahibini buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.