Doğaseverler Konya Büyükşehir’in yürüyüş etkinliğinde buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin Spor Konya Projesi çerçevesinde sağlıklı yaşama katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği “Konya’da Yürüyoruz” temalı doğa yürüyüşü etkinlikleri doğaseverleri bir araya getiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Konya’da Yürüyoruz” temalı doğa yürüyüşleri devam ediyor. Spor Konya Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen örnek uygulamalardan olan “Konya'da Yürüyoruz” temalı yürüyüş etkinlikleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi, gündelik hayatın stresinden yorulup şehir yaşamına ara vermek isteyen doğaseverlere önemli bir imkan sunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi sağlıklı yaşama teşvik etmek için Haziran ve Temmuz aylarında 3 yürüyüş gerçekleştirecek. Bu çerçevede; 19 Haziran'da Ilgın Bulcuk Gölü, 26 Haziran’da DerebucakBalatini Mağarası ve 3 Temmuz’da YalıhüyükGölcük Yaylası’nda gerçekleştirilecek tüm doğaseverler katılabilecek. Sınırlı sayıda kontenjanın bulunduğu ve 250 katılımcı ile yapılması planlanan yürüyüşlere başvurular “sporkonya.com.tr” adresinden yapılabiliyor.

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