Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Basketbol 1. Ligi playoff final serisi üçüncü maçında Konyaspor Basketbol, sahasında Samsunspor’u 9174 yenerek seride 21 öne geçti.



Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Önder Yılmaz xx, İsmail Binbir xx

Konyaspor Basketbol: Matthew Morgan xxx 39, Tayfun Erülkü xx 8, Derek Ogbeide xxx 12, Azizcan Özdemir x 2, Umut Geçen x 4, Can Özcan xx 10, Mehmet Özdoğan xx 11, Can Altıntığ x 3, Cengiz Aydın Ergen x 2, Hazer Avcı x, Mert Konuk x, Hamza Alptuğ Baştuğ x

Başantrenör: Engin Gençoğlu

Samsunspor: Gökhan Aydın xx 5, İzzet Türkyılmaz xx 9, Mert Ali Sert x 4, Burak Eşlik xx 8, James Fraizer xx 11, Utku Saralolğlu x 2, Mert Gizir xx 9, Ercan Bayrak xx 14, Jalone Friday xx 10, Ege Yaşar x 2, Göktuğ Baş x

Başantrenör: İlker Salman



1. Periyot: 2120 (Konyaspor Basketbol lehine)

Devre: 4841 (Konyaspor Basketbol lehine)

3. Periyot: 6763 (Konyaspor Basketbol lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.