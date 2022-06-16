Konyaspor’un BATE Borisov maçı Konya’da oynanacak

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Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı BATE Borisov maçının Konya’da oynanacağını duyurdu.

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turu müsabakasının Konya’da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir. Buna göre, BATE BorisovKonyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacaktır. Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü’ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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